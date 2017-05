Südwest Presse: Kommentar zum Referendum über die Todesstrafe

Ulm (ots) - Die Eindeutigkeit tut gut: Eine Abstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei wird die Bundesregierung nicht erlauben. Kanzlerin Merkel hat das gestern klarstellen lassen. Sie hat damit eine rote Linie markiert, hinter die sich auch SPD und Grüne ohne Wenn und Aber stellen. Die Einigkeit in der Sache ist auch ein Signal nach innen. Denn es zeigt, was in Deutschland nicht verhandelbar ist. Noch nicht einmal, wenn politische Abhängigkeiten bestehen, wie in der Flüchtlingspolitik. Deutschland hat nicht nur das Recht, ein entsprechendes türkisches Ansinnen abzuweisen, sondern möglicherweise sogar die Pflicht. Schließlich stehen verfassungs- und völkerrechtliche Standards auf dem Spiel. Auch für den türkischen Staatschef ist die Ansage aus Berlin unmissverständlich. Wahlberechtigte Türken in Deutschland werden ihm die Steigbügel für den Aufbau eines Unrechtsstaates nicht halten. Ob er sich davon beeindrucken lässt, ist ungewiss. Doch ohne Entschiedenheit am besten aller europäischen Regierungen wird ein machttrunkener türkischer Staatschef vermutlich nicht einmal ins Grübeln kommen.

