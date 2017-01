Südwest Presse: Kommentar zum US-Präsidenten

Ulm (ots) - Schon die ersten 24 Stunden der Präsidentschaft von Donald J. Trump haben einen Vorgeschmack darauf gegeben, was während der kommenden vier Jahre zu erwarten ist. Dort, wo er am Vortag vereidigt worden war, demonstrierten Hunderttausende gegen die diskriminierenden, sexistischen und ausländerfeindlichen Positionen eines Mannes, der nun das mächtigste Amt der Welt innehat. Und was macht Trump? Anstatt auf die völlig berechtigten Sorgen der Teilnehmer einzugehen, legt er sich erneut mit den Medien an und tritt bei jenen Geheimdienstlern, mit denen er seit Monaten im Clinch liegt, erneut ins Fettnäpfchen. Es ist bedrückend, dass ein Mann mit seiner Lebenserfahrung nicht die Würde und den Anstand besitzt, das eigene Ego in den Hintergrund zu stellen und sich sachlich der immensen Herausforderungen anzunehmen, welche die Nation, die er nun regiert, zu bewältigen hat: vom Kampf gegen den weltweiten Terrorismus über den Klimawandel bis hin zu jener sozialen Gerechtigkeit, die er in seiner nationalistischen Inaugurationsrede versprochen hat. Trump arbeitet sich ab an Teilnehmerzahlen und Einschaltquoten. Selbst beim CIA schimpft er über die Medien, weil sie Fotos veröffentlicht haben, die dokumentieren, dass Barack Obamas Amtseinführung deutlich besser besucht war als seine. Wird Trump mit seinen Aufgaben wachsen? Man kann nur hoffen, dass ein so dünnhäutiger Politiker früher oder später eine Offenbarung hat und die Tragweite sowie die Verantwortung seiner Position erfasst. Was der neue US-Präsident zum Auftakt seiner Amtszeit demonstriert, ist beschämend.

