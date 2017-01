Südwest Presse: Kommentar zur Amtseinführung von Donald Trump

Ulm (ots) - Wer gehofft hatte, die Würde und Verantwortung des Amtes könnten Donald Trump beeindrucken oder in seinen Ansichten verändern, wurde gestern auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Kein Ton der Versöhnung oder eine ausgestreckte Hand in Richtung seiner politischen Gegner. Die Einführungsrede Trumps in Washington D.C. war ein wütender Rundumschlag gegen das Establishment, eine Kampfansage gegen Freund und Feind. Dabei nahm es der 45. Präsident der Vereinigten Staaten mit allen auf: Die Ansage, er wolle die Macht aus Washington zurück ans Volk geben, war nicht nur ein Faustschlag ins Gesicht seines Vorgängers Barack Obama, sondern auch ein Frontalangriff auf die eigenen Parteifreunde. Und mit den Aussagen, Amerika habe seinen Wohlstand verschleudert und wolle ihn nun zurückholen, legte er sich gleich mit der ganzen Welt an: Freien Handel wird es mit Trump nicht mehr geben. Die Rede hat eines verdeutlicht: Trump hält an seinem Kurs fest. Aus dem Wahlkampfgetöse wird Politik. Mit allen Konsequenzen für Amerikas Innenpolitik und seine Verbündeten. Der Winter kommt.

