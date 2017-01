Südwest Presse: Kommentar zur Drohung Trumps mit Strafzöllen

Ulm (ots) - Viel ist es nicht, was sich aus Donald Trumps plakativen Äußerungen an konkreter Politik herauslesen lässt. Doch bei einem Thema ist er überdeutlich: den Strafzöllen. Für Deutschland und vor allem den Südwesten ist das brandgefährlich. Die USA sind wichtigster Handelspartner der Südwest-Unternehmen, was vor allem heißt: wichtigstes Exportziel. Insofern hat Trump schon recht, denn oberflächlich betrachtet ist der Deal nicht fair. Deutschland verkaufte 2015 Waren für 114 Milliarden Euro in die USA, kaufte aber nur für 59 Milliarden Euro dort ein. Dieses Ungleichgewicht hatte schon die Obama-Regierung moniert. Als Rezept dagegen empfahl sie, den Konsum in Deutschland anzukurbeln. Trump jedoch geht gleich zum Angriff über - eine hoch riskante Strategie für die Firmen im Südwesten, aber auch für die USA selbst. Die Weltwirtschaft ist so stark verflochten, dass Handelsbarrieren weltweit das Wachstum dämpfen und uns alle Wohlstand kosten würden. Der Angriff auf das Herz von Deutschlands Wirtschaft würde die USA selbst ins Mark treffen.

