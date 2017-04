Banco Bradesco: Ergebnisse für das 1. Quartal 2017

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Im Folgenden die wichtigsten von Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) für das 1. Quartal 2017 veröffentlichten Zahlen mit Schwerpunkt auf der Konsolidierung (ab 1. Juli 2016) der HSBC Bank Brasil S.A. und ihrer Tochtergesellschaften (HSBC Brasil):

1. Das bereinigte Nettoergebnis (1) für das 1. Quartal 2017 belief sich auf 4,648 Milliarden BRL (eine Steigerung von 13,0 % im Vergleich zu dem bereinigten Nettoergebnis von 4,113 Milliarden BRL im 1. Quartal 2016); dies entspricht einem Gewinn je Aktie von 3,19 BRL und einer durchschnittlichen bereinigten Eigenkapitalrendite (2) von 18,3 % (2).

2. Beiträge zum bereinigten Nettoergebnis: 3,274 Milliarden BRL aus Finanzaktivitäten (70,4 % der Gesamtsumme) sowie 1,374 Milliarden BRL aus Versicherungs-, Altersvorsorge- und Capitalization-Bond-Geschäften (zusammen 29,6 % der Gesamtsumme).

3. Im März 2017 belief sich die Marktkapitalisierung von Bradesco auf 178,208 Milliarden BRL (3), ein Wachstum von 24,0 % im Vergleich zum März 2016.

4. Die Gesamtaktiva beliefen sich im März 2017 auf 1,294 Billionen BRL, eine Steigerung von 17,5 % im Vergleich zur Bilanz von März 2016. Die durchschnittliche Rentabilität der Gesamtaktiva betrug 1,4 %.

5. Im März 2017 erreichte der erweiterte Kreditbestand (4) 502,714 Milliarden BRL, eine Steigerung von 8,5 % im Vergleich zum März 2016. Das Privatkundengeschäft machte insgesamt 171,820 Milliarden BRL aus (eine Steigerung von 16,3 % im Vergleich zum März 2016), während das Firmenkundengeschäft insgesamt 330,894 Milliarden BRL ausmachte (eine Steigerung von 4,9 % im Vergleich zum März 2016).

6. Der verwaltete Vermögenswert belief sich auf 1,944 Billionen BRL, eine Steigerung von 22,3 % im Vergleich zum März 2016.

7. Das Eigenkapital belief sich im März 2017 auf insgesamt 104,558 Milliarden BRL, eine Steigerung von 12,0 % im Vergleich zum März 2016. Die Quote nach Basel III, basierend auf dem Prudential Conglomerate, belief sich auf 15,3 %, davon 12,0 % als Tier I-Eigenkapital ausgewiesen.

8. Insgesamt wurden 1,845 Milliarden BRL als Zinsen auf das Eigenkapital für die im 1. Quartal 2017 erwirtschafteten Erträge an die Aktionäre ausgeschüttet und zurückgestellt. Davon wurden 300,551 Millionen BRL in Form von Monatsraten ausbezahlt und 1,544 Milliarden BRL zurückgestellt.

9. Der Ergebnisanteil des Zinsüberschusses belief sich im 1. Quartal 2017 auf 15,900 Milliarden BRL, ein Anstieg von 7,9 % im Vergleich zum 1. Quartal 2016.

10. Die Säumnisquote über 90 Tage belief sich im März 2017 auf 5,6 %, reduziert auf 5,2 % ohne Berücksichtigung eines bestimmten Firmenkunden, für den bereits eine vollständig Rückstellung gebildet wurde (5,5 % im Dezember 2016 und 4,2 % im März 2016).

11. Die Effizienzkennzahl (EK) (5) belief sich im März 2017 auf 40,8 % (37,2 % im März 2016); die risikobereinigte Effizienzkennzahl betrug 53,1 % (47,1 % im März 2016).

12. Verrechnete Versicherungsbeiträge, Altersvorsorgebeiträge und Capitalization-Bond-Erträge beliefen sich im 1. Quartal 2017 auf insgesamt 17,948 Milliarden BRL, eine Steigerung von 18,2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2016. Die technischen Rückstellungen beliefen sich auf 229,433 Milliarden BRL, eine Steigerung von 25,4 % im Vergleich zur Bilanz von März 2016.

13. Die Investitionen in Infrastruktur, Informationstechnologie und Telekommunikation beliefen sich im 1. Quartal 2017 auf 1,408 Milliarden BRL, eine Steigerung von 1,3 % im Vergleich zum 1. Quartal 2016.

14. Steuern und Beiträge, die bezahlt oder in Rückstellungen ausgewiesen wurden (einschließlich Sozialversicherung), beliefen sich im 1. Quartal 2017 auf insgesamt 9,700 Milliarden BRL; davon waren 3,531 Milliarden BRL in Zusammenhang mit einbehaltenen und von Dritten eingezogenen Steuern, und 6,169 Milliarden BRL wurden aufgrund von Aktivitäten berechnet, die von der Bradesco Organisation entwickelt wurden (entspricht 132,7 % des bereinigten Nettoergebnisses (1)).

15. Bradesco betreibt in Brasilien ein großflächiges Kundenservicenetz mit 5.122 Zweigstellen und 3.971 Kundenservicestellen (PAs). Die Kunden von Bradesco haben ebenfalls Zugang zu 1.004 Geldautomaten in den Filialen (PAEs), 38.525 Bradesco Expresso Kundenservicestellen, 36.095 Bradesco Geldautomaten und 20.584 Geldautomaten des Banco24Horas Network.

16. Gehaltszahlungen, zuzüglich Gebühren und Zusatzleistungen, beliefen sich im 1. Quartal 2017 auf insgesamt 4,244 Milliarden BRL. Sozialleistungen an alle 106.644 Mitarbeiter der Bradesco Organisation und ihre Angehörigen beliefen sich auf 1,133 Milliarden BLR, während Investitionen in Ausbildungs-, Schulungs- und Entwicklungsprogramme 31,451 Millionen BLR ausmachten.

17. Wichtigste Auszeichnungen und Anerkennungen während des Zeitraums:

- Auszeichnung beim "IT Executive of the Year"-Preis in der Kategorie "Banking" mit Beitrag "BIA - Bradesco Artificial Intelligence - Branch Service Center - with Watson" (Untersuchung von IT Mídia in Kooperation mit Korn Ferry); - UniBrad siegte bei den internationalen "GlobalCCU Awards 2017" als beste Corporate-Universität der Welt (Global Council of Corporate Universities); - Einer der Sieger beim "Information Technology Professional"-Preis 2016 im Segment "Banking" (Magazin Informática Hoje); - Bradesco BBI wurde als "Best Investment Bank in Brazil in 2017" ausgezeichnet und belegte 2017 und seit Beginn des laufenden Jahres den ersten Rang bei Fusionen und Übernahmen, Inlandsverschuldung, internationaler Verschuldung und Eigenkapital (Best Investment Banks in the World Edition - Global Finance Magazine); - BRAM erhielt die Bewertung AMP-1 ("very strong") von der Agentur Standard & Poor's, was als höchste Bewertung auf der Skala der Managementqualität der S&P Global Ratings gilt; - BRAM taucht im Bericht zu Nebenwertefonds an prominenter Stelle auf (IstoÉ Magazine, gewinnbringendste Fonds 2017); - Bradesco Seguros Group erhielt beim "Brazil Insurer Award" zwei Trophäen in drei Kategorien: Beste Performance, Bestes Umsatzwachstum und Globale Marktführerschaft (Editora Brasil Notícias); - Bradesco Seguros Group gewann den "Outstanding Companies"-Preis im Segment Versicherung, Gesundheit, Altersvorsorge und Kapitalisierung (Centro de Inteligência Padrão - CIP (Zentrum für Informationsstandards), in Kooperation mit Magazin Consumidor Moderno); und - Bradesco stieg 2016 zum Marktführer im Segment Capitalization Bonds auf (brasilianische Versicherungsaufsichtsbehörde - Susep).

Die Bradesco Organisation hat sich vollständig der sozioökonomischen Entwicklung des Landes verpflichtet. Wir legen die Unternehmensrichtlinien und Strategien in Hinblick auf die besten Nachhaltigkeitspraktiken für Unternehmen fest und berücksichtigen dabei das Potenzial und den Kontext der jeweiligen Region. Damit tragen wir langfristig zur Schaffung von gemeinsamen Werten bei. Um diese Positionierung zu stärken, heben wir die Einhaltung weltweit anerkannter Unternehmensinitiativen hervor, wie beispielsweise Global Compact, die Equator Principles, das Carbon Disclosure Project (CDP), die Prinzipien für verantwortliche Investitionen (PRI), das GHG Protokollprogramm (Brasilianisches Programm gegen Treibhausgasemissionen) und Empresas pelo Clima (EPC - "Wirtschaft für das Klima"). Die Führungsstruktur unseres Unternehmens umfasst das Nachhaltigkeitskomitee, das sich aus Mitgliedern des Vorstands und Vice Presidents zusammensetzt und für die Beratung des Aufsichtsrates bei der Einführung von Richtlinien und Unternehmensinitiativen in diesem Bereich zuständig ist, ebenso wie ein abteilungsübergreifendes Exekutivkomitee, das für die Koordination der Strategieumsetzung verantwortlich ist. Unsere hervorragende Leistung im Unternehmensmanagement wird durch die wichtigsten Indizes für Nachhaltigkeit anerkannt, wie z. B. den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - "Emerging Markets" der New Yorker Börse sowie den Corporate Sustainability Index (ISE) und den Carbon Efficient Index (ICO2), beide von B3 (derzeitiger Name von BM&FBovespa und CETIP).

Im Rahmen des seit 60 Jahren bestehenden, breit gefächerten Sozial- und Bildungsprogramms betreibt die Fundação Bradesco 40 Schulen in ganz Brasilien. Im Jahr 2017 wird das Budget von 625,944 Millionen BRL ungefähr 104.228 Schülern in folgenden Bildungsbereichen zugutekommen: elementare Bildung (von Kindergärten und weiterführenden Schulen bis zu technischer Fachausbildung und Berufsschulen), Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen sowie Grund- und Weiterbildung mit besonderem Schwerpunkt auf der Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen. Neben einer garantierten, kostenlosen, qualitativ hochwertigen Bildung erhalten die mehr als 43.000 Schüler im Grundbildungssektor Schuluniformen, Lernmaterial, Mahlzeiten sowie medizinische und zahnärztliche Versorgung. Fundação geht außerdem davon aus, dass 630.000 Schüler vom Fernstudium-System (EaD) mithilfe des E-Learning-Portals "Escola Virtual" (virtuelle Schule) profitieren werden. Diese Schüler können mindestens einen der verschiedenen im Programm angebotenen Kurse abschließen. Weitere 15.040 Schüler werden durch Projekte und Initiativen gefördert, die in Zusammenarbeit mit dem Programm Educa+Ação und Technologiekursen durchgeführt werden.

(1) Gemäß den nicht wiederkehrenden Ereignissen, die auf Seite 8 dieses Berichts zur Wirtschafts- und Finanzanalyse beschrieben sind; (2) seit dem 1. Quartal 2016 wird die annualisierte Ertragskraft auf einer linearen Basis errechnet und außerdem wird der Effekt der Bewertung zum Marktpreis der unter Eigenkapital erfassten, zum Verkauf bestimmten Wertpapiere ausgeschlossen; (3) Anzahl Aktien (mit Ausnahme eigener Aktien) multipliziert mit dem Schlusskurs der Stammaktien und Vorzugsaktien am letzten Handelstag der Berichtsperiode; (4) einschließlich Garantien und Bürgschaften, Akkreditiven, Vorauszahlungen auf Kreditkartenforderungen, Kofinanzierungsverpflichtungen in Kreditabtretungen (durch Forderungen gesicherte Investmentfonds sowie durch Hypotheken gesicherte Forderungen), Kofinanzierungsverpflichtungen in ländlichen Kreditabtretungen und operativen Geschäften, die ein Kreditrisiko bergen - kommerzielles Portfolio, darunter Schuldverschreibungen und Schuldscheine; und (5) in den letzten 12 Monaten.

