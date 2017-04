neues deutschland: Streikführer Baschutin: Russlands Trucker verstärken Protest

Berlin (ots) - "Wir werden den Protest forcieren", erklärt Andrej Baschutin, Koordinator des aktuellen Streiks der russischen Trucker und Vorsitzender der Vereinigung der Transportunternehmer Russland, in einem Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). "Bei den Demonstrationen am 1. Mai werden wir auf unsere Forderungen aufmerksam machen und planen weitere Aktionen", die sich gegen das neue russische Mautsystem "Platon" richteten, kündigt er an. "Uns ist wichtig, dass die Leute auf die Straße gehen." Zu einem Treffen von Regierungsvertretern und Spediteuren erklärte sich die Organisation bereit.

Pressekontakt:

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell