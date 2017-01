neues deutschland: Berliner LINKE steht zu Andrej Holm

Berlin (ots) - Der Landesverband der Linkspartei in Berlin hat eine politische Entscheidung zum wegen Stasi-Vorwürfen umstrittenen Baustaatssekretär Andrej Holm (parteilos, für LINKE) getroffen. »Wir waren immer der Auffassung, dass es eine politische Entscheidung geben muss«, sagte die Landesvorsitzende der Linkspartei, Katina Schubert, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe). Schubert betonte gegenüber dem Blatt: »Wir stehen zu Andrej Holm!«

Der 46-jährige Staatssekretär Holm hatte zuvor am Donnerstag fristgereicht eine Erklärung an die Humboldt-Universität abgegeben und sich insbesondere bei den Opfern des Repressionsapparates der DDR entschuldigt. Die umstrittene Personalie überschattet seit Wochen den Start der rot-rot-grünen Senatskoalition. Insbesondere in der SPD und bei Grünen gab und gibt es wegen der Stasi-Vorwürfe weiterhin Vorbehalte gegen die Ernennung Holms.

