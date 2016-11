neues deutschland: Soziologe Eribon: Linke am Aufstieg der Rechten in Frankreich mitverantwortlich

Berlin (ots) - Der französische Soziologe Didier Eribon hat die Sozialistische Partei von Francois Hollande mitverantwortlich gemacht für den Aufstieg der rechtsextremen Front National. Die Linke habe die Arbeiterklasse aus ihrem politischen Vokabular entfernt, an ihre Stelle sei eine breite Mittelschicht getreten, sagte Eribon der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). "Wenn die Linke die Arbeiterklasse verneint, dann sucht diese sich einen neuen Repräsentanten", so der Soziologe. Ganze Berufsgruppen hätten darum gekämpft, in der politischen Debatte wieder sichtbar zu werden, und sich inzwischen den Rechtsextremen zugewandt.

Um der rechtsextremen Front National etwas entgegen zu setzen, müsse die Linke die Arbeits- und Lebensweise von Erwerbslosen und prekär Beschäftigten wieder wahrnehmen und dabei eng mit Gewerkschaften zusammenarbeiten, so Eribon.

