Berlin (ots) - Die bisherige Landesgeschäftsführerin und Wahlkampfleiterin der Berliner Linkspartei zur Abgeordnetenhauswahl,Katina Schubert, will nach Informationen der Tageszeitung »neues deutschland« (Onlineausgabe) neue Landesvorsitzende der Partei werden. Ihre Kandidatur für den Vorsitz gab Schubert am Dienstagabend bei der Sitzung des Landesvorstandes der Partei im Karl-Liebknacht-Haus in Mitte bekannt. Dort wurden auch die Bezirksvorsitzenden der Linkspartei über die Personalie informiert. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des neuen Landesvorstandes gab es zunächst nicht. »Wir wollen die Zusammensetzung des Vorstandes erst im Landesvorstand und mit den Bezirksvorsitzenden besprechen«, sagte Schubert. Vorstandswahlen sind für den am 10. und 11. Dezember geplanten Landesparteitag vorgesehen.

Der bisherige Landeschef Klaus Lederer tritt nach elf Jahren nicht wieder für den Vorsitz an. »Die Entscheidung stand schon lange fest. Im Dezember ist Schluss«, sagte Lederer am Dienstag dem »nd«. Lederer ist derzeit als Verhandlungsführer der Linkspartei in die Koalitionsgespräche zur Bildung eines rot-rot-grünen Senats in Berlin eingebunden. Sollte es zur Regierungsbildung kommen, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der 42-Jährige in ein Regierungsamt wechselt.

Pressekontakt:

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell