Westfalenpost: Jetzt muss die CDU liefern - Zur Landtagswahl in NRW

Hagen (ots) - Auch am Tag nach der Überraschungs-Wahl in NRW reibt sich der eine oder andere verwundert die Augen. Rot-Grün verliert 13 Prozentpunkte - damit hatte niemand gerechnet. Zu sehr steckte dem Unions-Lager noch der Schock des Schulz-Effektes in den Knochen. Nichts ist davon übrig geblieben. Heute kann man feststellen, dass Hannelore Kraft einen sicher geglaubten Sieg in wenigen Wochen verspielt hat. Und zwar gegen einen möglicherweise unterschätzten Armin Laschet. Auf jeden Fall gegen einen Mann, der bis zuletzt an seine Chance geglaubt hat. Am Ende waren es die Themen Innere Sicherheit und Bildungspolitik, die für den Wechsel gesorgt haben. Insbesondere das Sicherheits-Empfinden schätzte Herausforderer Laschet richtig ein. Seit Wochen hatte er auf die Frage, warum er bei all seiner Kritik an Innenminister Jäger nicht dessen Rücktritt fordere, geantwortet: "Darüber werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden." Das haben die Wähler nun getan. Sie haben zudem auf eine unausgewogene Schulpolitik reagiert und auf einen Umweltminister, der keinem Konflikt aus dem Wege ging und es sich am Ende mit zu vielen Gruppen verscherzt hatte. Jetzt aber geht der Blick nach vorn. Die CDU muss liefern. Armin Laschet muss liefern. Und zwar auf all jenen Gebieten, die er im Wahlkampf kritisiert hat. Das dürfte mit der FDP eher funktionieren als in einer Großen Koalition, zumal die SPD gestern Abend eine Regierungsverantwortung ausgeschlossen hat. Das erhöht selbstverständlich noch einmal den Druck auf die Liberalen. Wir werden uns vermutlich noch häufiger verwundert die Augen reiben.

