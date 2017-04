Hagen (ots) - Die Notwendigkeit der Sanierung der maroden Sauerlandlinie steht außer Zweifel. Das vom Landesverkehrsminister Michael Groschek (SPD) ausgerufene Jahrzehnt der Baustellen auf der A 45 ist ja bereits angebrochen und sichtbar - in Form von noch mehr Staus, weil eben etwas geschieht - und zahlreichen Brückenbaumaßnahmen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung scheint so hoch zu sein, wie die Brücken selbst. Das nun gegründete "Bündnis für Infrastruktur A 45" zwischen den Industrie- und Handelskammern Siegen, Hagen und Dortmund, dem Land und nun sogar dem Deutschen Gewerkschaftsbund hat wohl eher symbolischen Wert, als dass eine Beschleunigung der Sanierung damit einhergeht. Selbst Minister Groschek mag sich an dieser Stelle nicht festlegen, an anderer schon. Auf Landesebene hat er im Herbst letzten Jahres ein Infrastrukturbündnis gemeinsam mit dem Finanz- und dem Wirtschaftsminister ins Leben gerufen. Hier geht es darum, Tatkraft zu demonstrieren, beim Thema die Überholspur besetzt zu halten und die Opposition auszubremsen. Und klar ist: Den angekündigten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern darf man nicht missverstehen: Am Ende geht es Groschek darum, wie gebaut wird - nicht mehr ob. Daran gibt es - derzeit - keinen Zweifel.

