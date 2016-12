Westfalenpost: Carsten Menzel zum Einzelhandel der Zukunft

Hagen (ots) - Rund 80 Prozent der Internetnutzer in Nordrhein-Westfalen, und das sollen gut zehn Millionen Personen sein, haben in diesem Jahr auch per Mausklick am Computer eingekauft. Am häufigsten Bekleidung und Sportartikel. Hat das statistische Landesamt jetzt bekannt gegeben. Überraschen können diese Zahlen kaum; sie bestätigen einen jahrelangen Trend, der in einen tiefgreifenden Wandel mündet. Allerdings müssen diese Zahlen den stationären Handel, also die Geschäfte und Läden in den Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen der Städte und Gemeinden, alarmieren: Sie müssen noch härter um Kunden und damit um ihre Zukunft kämpfen, um einen Platz in einer durchdigitalisierten Welt mit neuem Einkaufsverhalten. Insofern kommt der neue Studiengang, den die Wirtschaftsschule Wihoga in Dortmund für den Handelsnachwuchs in Westfalen auflegen will, genau richtig: Er soll den künftigen Handelsmanagern das Rüstzeug mitgeben, um genau diesen Kampf führen zu können - vom Wissen um die sinnvolle Verbindung von Ladenlokal und Onlineauftritt genauso wie von Einkaufen und Erlebnis. Letzteres mag sich überzogen anhören, dennoch: Wenn es eine - vielleicht letzte - Chance ist, verloren gegangenes Terrain zurückzugewinnen, wäre es fahrlässig, sie nicht zu nutzen.

