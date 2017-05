NOZ: Grünen-Politiker Habeck nennt Spekulationen um Spitzenkandidatur im Bund "Gerüchtequark"

Osnabrück (ots) - Grünen-Politiker Habeck nennt Spekulationen um Spitzenkandidatur im Bund "Gerüchtequark"

"Ich bin in Schleswig-Holstein angetreten, um dort als Minister Verantwortung zu übernehmen"

Osnabrück. Der Kieler Umweltminister Robert Habeck (Grüne) hat Spekulationen zurückgewiesen, wonach er Spitzenkandidat für die Bundestagswahl am 24. September werden könnte. "Ich bin in Schleswig-Holstein angetreten, um die Grünen wieder in die Regierung zu führen und hier als Minister Verantwortung fürs Land zu übernehmen", sagte Habeck der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Seine " volle Konzentration" gelte der Regierungsbildung. "Alles andere ist zusammengerührter Gerüchtequark", erklärte der Politiker, der zusammen mit Monika Heinold Aushängeschild der Grünen bei der Schleswig-Holstein-Wahl war.

