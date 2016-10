Randstad erhält Genehmigung von der Europäischen Kommission für die Übernahme von Monster Worldwide

Diemen, Niederlande (ots/PRNewswire) - RANDSTAD BESTÄTIGT, DASS ES SEIN ANGEBOT NICHT ERHÖHEN WIRD UND DER VOLLE UND ENDGÜLTIGE ANGEBOTSPREIS BEI 3,40 US-DOLLAR LIEGT

Randstad Holding N.V. (AMS: RAND) gab heute bekannt, dass es die fusionskontrollrechtliche Genehmigung von der Europäischen Kommission für seine Übernahme von Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) erhalten hat. Die Kauffreigabe durch die Europäische Kommission war die letzte behördliche Genehmigung, die im Hinblick auf das zuvor bekannt gegebene Übernahmeangebot von Randstad für sämtliche ausstehende Stammaktien von Monster benötigt wurde.

Nachdem nun die letzte behördliche Genehmigung erteilt wurde, erwartet Randstad, dass die Transaktion innerhalb weniger Handelstage nach einem Kaufangebot für den Großteil der Aktien von Monster abgeschlossen werden kann. Die Frist für das Übernahmeangebot läuft am 28. Oktober um 0.00 Uhr Mitternacht (Ortszeit New York) ab, sofern diese nicht verlängert werden und Randstad nicht bestätigen sollte, dass es sein Angebot nicht erhöhen wird und dass es den Angebotspreis von 3,40 US-Dollar als vollständig und endgültig betrachtet.

Das Übernahmeangebot wird abgegeben in Übereinstimmung mit einem Offer to Purchase (Kaufangebot) vom 6. September 2016 in der geänderten Fassung und in Verbindung mit dem Agreement and Plan of Merger (Vertrag über einen Unternehmenszusammenschluss) vom 8. August 2016 zwischen Monster, Randstad North America, Inc., und Merlin Global Acquisition, Inc., der am 9. August 2016 bekannt gegeben worden war. Die Umsetzung des Übernahmeangebots unterliegt weiterhin den handelsüblichen Bedingungen, wie sie im Offer to Purchase festgehalten wurden.

Randstad ist auf Dienstleistungen für flexible Beschäftigungs- und Personallösungen spezialisiert. Das Leistungsangebot reicht von der Vermittlung regulärer Zeitarbeit und Festanstellungen bis hin zu Inhouse-Dienstleistungen, Fachkräftevermittlung, Bewerbersuche und -auswahl, Outplacement und HR-Lösungen. Die Randstad Group zählt zu den weltweit führenden Personaldienstleistern, wobei sie sich in Argentinien, Belgien und Luxemburg, Kanada, Chile, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Indien, Mexiko, den Niederlanden, Polen, Portugal, Spanien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten unter den drei jeweils führenden Unternehmen befindet und zudem eine bedeutende Stellung in Australien und Japan einnimmt . Randstad beschäftigte 2015 rund 29.750 Mitarbeiter und verfügte über ca. 4.473 Niederlassungen sowie Inhouse-Standorte in 39 Ländern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2015 erwirtschaftete Randstad einen Umsatz von 19,2 Milliarden Euro. Randstad wurde 1960 gegründet, der Hauptsitz befindet sich in Diemen in den Niederlanden. Die Aktie der Randstad Holding N.V. ist an der Euronext Börse Amsterdam notiert, wo auch die Randstad-Optionen gehandelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.randstad.com.

