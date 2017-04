Mohawk Industries veröffentlicht Q1 Ergebnis in Rekordhöhe

Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries, Inc. (NYSE:MHK) veröffentlichte heute den Reingewinn des ersten Quartals 2017 in Rekordhöhe von $ 201 Millionen sowie ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von $ 2,68, eine Erhöhung um 16,5 % gegenüber dem Vorjahr. Ohne Restrukturierungs- sowie Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen lag der Reingewinn bei $ 203 Millionen und das EPS bei $ 2,72, eine Steigerung um 14 % gegenüber dem bereinigten EPS des ersten Quartals des Vorjahrs. Der Nettoumsatz des ersten Quartals 2017 betrug $ 2,22 Milliarden, eine Steigerung um 2 % gegenüber dem veröffentlichten ersten Quartal des Vorjahrs bzw. um ca. 4 % bei konstanten Tagen und Wechselkursen. Im ersten Quartal 2016 erreichte der Nettoumsatz $ 2,17 Milliarden, der Reingewinn $ 172 Millionen und das EPS $ 2,30; ohne Restrukturierungs- sowie Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug der Reingewinn $ 177 Millionen und das EPS $ 2,38.

In seinen Kommentaren zur Leistung von Mohawk Industries im ersten Quartal erklärte Chairman und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Der Umsatz und das Ergebnis je Aktie erreichten im ersten Quartal absolute Rekordhöhen und die Volumen, der Mix und die Produktivität steigerten das Betriebsergebnis um ca. $ 60 Millionen. Unsere operative Marge stieg im Quartal auf 12,4 %, eine Verbesserung um 110 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, und es ist das höchste Ergebnis eines ersten Quartals in der Geschichte des Unternehmens. Unser Umsatz stieg im ersten Quartal erwartungsgemäß, wobei Flooring North America und Rest der Welt bei konstanten Tagen und Wechselkursen schneller wuchsen als Gobal Ceramic. Im laufenden Jahr planen wir weltweit über $ 750 Millionen in den Ausbau unserer Produktion in den meisten Produktkategorien zu investieren. Des Weiteren werden wir in die europäischen Märkte für Teppichfliesen und Arbeitsplatten sowie in den russischen Markt für Vinylplatten eintreten. Im April schlossen wir die Akquisition von zwei kleinen Keramikherstellern in Europa und einer Nylon-Polimerisationsanlage für Teppiche in den USA ab. Im Mai planen wir eine Mine für unser Keramikgeschäft in den USA zu erwerben. In unserem gesamten Portfolio werden wir zahlreiche Preiserhöhungen vornehmen, die im dritten Quartal unsere Materialkosten decken sollten.

In diesem Quartal stieg der veröffentlichte Umsatz unseres Global Ceramic Segments bei konstanten Tagen und Wechselkursen um 2 %. Das veröffentlichte Betriebsergebnis des Segments stieg um ca. 16 %, womit die Marge 15 % erreichte. In der Berichtsperiode war die Wachstumsrate aufgrund der Lagerbestandsanpassungen von Kunden und verzögerter Produktumstellungen in Nordamerika, des Schlechtwetters in Russland und Osteuropa sowie des schwächeren mexikanischen Pesos niedriger. Das Einkaufverhalten hat sich inzwischen wieder normalisiert und unser Umsatzwachstum nimmt zu. Um die steigenden Kosten abzufangen, kündigten wir in Nordamerika eine allgemeine Preiserhöhung an, die bis zum Ende des zweiten Quartals umgesetzt sein sollte. Unsere jüngsten Investitionen in unser Keramikgeschäft in Nordamerika werden das Wachstum für den Rest des Jahres beschleunigen. Unsere neue Anlage in Tennessee arbeitet mit dem vorhergesehenen Volumen und Qualitätsniveau und wir setzen die fortschrittliche Technologie der Fabrik für die Einführung von Premium-Produkten ein, wie differenzierte Kollektionen mit metallischen und glasierten Körperfarben. In den USA planen wir in diesem Jahr die Eröffnung von 18 bis 20 neuen Keramik- und Steingutfliesenzentren zur Ausweitung unseres Vertriebs. Der Keramikumsatz in Mexiko wuchs weiterhin schneller als der expandierende Markt und wir entwickeln neue Kollektionen und Vertriebsmöglichkeiten, um die zusätzliche Kapazität des Ausbaus von Salamanca zu nutzen, sobald die Anlage im späteren Verlauf dieses Jahres den Betrieb aufnimmt. In Europa konnte unser Keramikgeschäft seine Ertragskraft aufgrund des verbesserten Produktmix, der Produktivität und der Modernisierung der Installationen steigern. Mit den Investitionen, die wir in Russland vornahmen, ersetzen unsere lokalen Keramikkollektionen und preisgekrönten Designs sowie große Abmessungen mit bis zu zehn Fuß Länge importierte Premium-Produkte.

Der veröffentlicht Umsatz unseres Flooring North America Segments stieg um 4 % bzw. um 5 % bei konstanten Tagen. Das veröffentlichte Betriebsergebnis erhöhte sich um 22 % auf eine Marge von 10 %. Unsere Rohstoffpreise sind gestiegen und wir werden unsere Preise in erforderlichem Umfang anpassen. Der Umsatz unserer Produkte mit harten Oberflächen stieg schneller als in unserer Teppichkategorie, wobei unsere LVT- und Premium-Laminate am schnellsten wuchsen. Der Umsatz bei Teppichen für den Wohnraum entwickelte sich in der Periode sehr gut, wozu die anhaltende Stärke unserer proprietären SmartStrand-Franchise beitrug. Während des Quartals führten wir ebenfalls SmartStrand Silk Reserve ein, die nächste Generation von ultraweichen Teppichen, wodurch sich unsere marktführende Position bei Premium-Teppichen erneut verbesserte. Wir gehen dank unserer Technologien bei getufteten, bedruckten und gewobenen Teppichen von anhaltenden Umsatzverbesserungen aus und erweitern unsere Führungsposition beim Design von Teppichfliesen. Angesichts des herausragenden Designs und der Performance werden unsere flexiblen, festen und gewerblichen LVT-Kollektionen von allen Kanälen des Marktes gut aufgenommen. Unsere Verkaufsstrategie bei Vinylplatten hat unsere Position bei Mohawk-Einzelhändlern, unabhängigen Vertriebshändlern und Home-Centern verbessert. Der Umsatz unserer Laminatkollektion blieb mit unseren einzigartigen Styling und Leistungsmerkmalen weiterhin stark, und unsere neue Produktionslinie sollte im vierten Quartal ihren Betrieb aufnehmen. Wir haben unser Holzangebot aktualisiert, um die steigende Nachfrage nach breiteren Holzdielen mit ausgeprägten Strukturen und differenzierten Farben zu erfüllen. Nach der Einführung von Preiserhöhungen bei Teppichen für den gewerblichen und den Wohnbereich kündigten wir aufgrund unerwarteter Steigerungen der Rohmaterialpreise erneute Preiserhöhungsmaßnahmen bei Teppichen und Vinylplatten im Mai an. Wir gehen davon aus, dass diese Erhöhungen unsere Kosten im dritten Quartal decken werden.

Der Umsatz unseres Segments Flooring Rest der Welt stieg im Quartal wie berichtet um 1 % bzw. um 3 % bei konstanten Tagen und Wechselkursen, und die veröffentlichte operative Marge erreichte 15 %. Die operative Marge des Segments ging im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer Materialkosten und Währungsveränderungen zurück. Wir heben die Preise in den meisten Produktkategorien an, um die höheren Materialkosten auszugleichen, womit die Kosten im dritten Quartal gedeckt sein sollten. Alle unsere LVT-Marken konnten in der Periode nennenswertes Wachstum verzeichnen, da wir unsere Produktion steigerten und unser Vertriebs- und Produktangebot erweiterten. Die Einführung unserer neuen LVT-Produkte wurde aufgrund ihres einzigartigen Design und ihrer Leistungsmerkmale von allen Kanälen gut aufgenommen. Der Umsatz unserer Vinylplatten lag hinter dem vergangenen Jahr zurück, da geringe Warenbestände aufgrund vorangegangener Produktionsstörungen unsere Dienstleistungen einschränkten. Wir gehen davon aus, dass sich der Umsatz von Vinylplatten im zweiten Quartal normalisieren wird. Unsere Laminatproduktion ist in Europa voll ausgelastet und wir bereiten uns auf die Installation neuer Anlagen vor, die uns den Ausbau unserer Führungsposition in dieser Kategorie ermöglichen werden. Der Umsatz bei Dämmplatten stieg während des Berichtszeitraums weiterhin und der Umsatz bei Holzdielen wächst bei höheren Margen, da wir unseren Mix, die Kapazität und die Effizienz verbessern.

Wir sind hinsichtlich der Wirtschaft, der Bodenbelagsbranche und des Potenzials von Mohawk zuversichtlich. Das Umsatzwachstum sollte sich im zweiten Quartal auf lokaler Basis sequenziell beschleunigen und unser Betriebsergebnis trotz der Inflation, auslaufender Patente und des schwächeren Britischen Pfunds verbessern. Wir führen aufgrund steigender Materialkosten Preiserhöhungen bei Produkten im ganzen Unternehmen durch. Unsere Investitionstätigkeit und die Prozessverbesserungen werden sich weiterhin in höherer Produktivität ausdrücken. In diesem Quartal werden wir vier Akquisitionen abschließen, die unser Produktangebot, unsere geografische Präsenz und unsere Konkurrenzposition stärken werden. Unter Berücksichtigung dieser Umstände liegt unsere Prognose für das EPS des zweiten Quartals, einschließlich Akquisitionen, bei $ 3,53 bis $ 3,62. Im dritten Quartal sollten höhere Preise und Produktivität sowie geringere Währungsauswirkungen unser Ergebnis verbessern. Wie wir bereits im vergangenen Quartal ausführten, wird unser Umsatzwachstum vor Akquisitionen ähnlich wie das des vergangenen Jahres sein und unsere bereinigte operative Marge wird sich leicht erhöhen. Wir investieren in diesem Jahr auf Rekordhöhe in Anlauf- und Marketingausgaben, um unser langfristiges Wachstum zu verbessern und um Mohawk zu einem noch ertragsstärkeren Unternehmen zu machen."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Branchen führenden Innovationen führen zu Produkten und Technologien, die unsere Marken am Markt differenzieren und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorausgehenden Absätzen, insbesondere diejenigen, die künftige Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie diejenigen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind "vorausschauende Aussagen". Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für vorausschauende Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit vorausschauender Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Konsolidierte Drei Erfolgsrechnung Monate zum (Beträge in Tausend, 1. April 2. April ausgenommen Angaben je 2017 2016 Aktie) Nettoumsatz $ 2.172.046 2.220.645 Umsatzkosten 1.540.292 1.532.367 Bruttogewinn 680.353 639.679 Vertriebs-, Verwaltungs- 405.569 394.007 und Gemeinkosten Betriebsergebnis 274.784 245.672 Zinsaufwand 8.202 12.301 Sonstiger Aufwand (2.832) 3.429 (Ertrag), netto Gewinn vor 269.414 229.942 Ertragssteuern Ertragssteueraufwand 68.358 57.825 Reingewinn 201.056 172.117 einschließlich Minderheitsbeteiligungen Auf 502 569 Minderheitsbeteiligungen entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries, $ 200.554 171.548 Inc. entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries, $ 2,70 2,32 Inc. entfallender unverwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.212 73.976 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - unverwässert Auf Mohawk Industries, Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries, $ 2,68 2,30 Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.754 74.490 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert Sonstige Finanzinformationen (Beträge in Tausend) Wertminderungen und $ 105.024 100.194 Abschreibungen Investitionsaufwand $ 201.270 140.833

Konsolidierte Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 1. April 2. April 2017 2016 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und $ 188.436 98.305 Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.497.908 1.406.725 Lagerbestand 1.740.880 1.652.030 307.758 313.491 Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen Summe 3.734.982 3.470.551 Umlaufvermögen Sachanlagen, netto 3.506.154 3.224.327 Firmenwert 2.293.107 2.339.521 Immaterielle 835.761 950.975 Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 357.513 306.941 sonstige langfristige Vermögenswerte Summe Aktiva $ 10.292.315 10.727.517 PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil $ 2.076.179 langfristiger 1.497.986 Verbindlichkeiten und Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.330.341 1.247.489 passive Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 2.828.327 3.323.668 Verbindlichkeiten Langfristige 1.132.268 1.173.600 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Latente Ertragssteuern und 677.897 615.037 sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe Passiva 4.638.492 5.112.305 Kündbare 24.201 23.432 Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 6.064.824 5.156.578 Summe Passiva und $ 10.292.315 Eigenkapital 10.727.517

Segmentinformationen Zum bzw. für drei Monate endend am (Beträge in Tausend) 1. April 2. April 2017 2016 Nettoumsatz: Global Ceramic $ 784.969 773.726 Flooring NA 939.496 906.364 Flooring ROW 496.180 491.956 Interner - - Segmentumsatz $ 2.172.046 Konsolidierter 2.220.645 Nettoumsatz Betriebsergebnis (Aufwand): Global Ceramic $ 116.036 99.777 Flooring NA 92.142 75.351 Flooring ROW 76.095 79.537 Konzern und (9.489) (8.993) Eliminierungen $ 274.784 245.672 Konsolidiertes Betriebsergebnis Aktiva: Global Ceramic $ 3.988.285 4.229.183 Flooring NA 3.528.062 3.267.529 Flooring ROW 2.801.782 2.926.959 Konzern und 168.490 109.542 Eliminierungen $ 10.292.315 Konsolidierte Aktiva 10.727.517

Überleitung des Reingewinns von Mohawk Industries, Inc. zum bereinigten Reingewinn von Mohawk Industries, Inc. und zum bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries, Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie) Drei Monate zum 1. 2. April April 2017 2016 Auf Mohawk $ 171.548 Industries, Inc. 200.554 entfallender Reingewinn Ausgleichsposten: 3.978 7.718 Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung 192 - nach Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens) Ertragssteuern (1.415) (2.277) Auf Mohawk $ 176.989 Industries, Inc. 203.309 entfallender bereinigter Reingewinn Auf Mohawk $ 2,38 Industries, Inc. 2,72 entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.754 74.490 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert

Überleitung der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 1. April 2017 Kurzfristiger Anteil $ langfristiger 1.497.986 Verbindlichkeiten und Commercial Paper Langfristige 1.132.268 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Abzüglich: Barmittel 188.436 und Barmitteläquivalente $ Nettoverschuldung 2.441.818

Überleitung des Betriebsergebnisses zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Vergangene zwölf Drei Monate Monate zum zum 2. Juli 1. 31. 1. 1. April 2016 Oktober Dezember April 2017 2016 2016 2017 Betriebsergebnis $ 378.307 305.272 274.784 1.309.055 350.692 Sonstiger (Aufwand) 5.807 (3.839) 3.190 2.832 7.990 Ertrag Auf (926) (949) (760) (502) (3.137) Minderheitsbeteiligungen entfallender Reinverlust (Ertrag) Wertminderungen und 101.215 103.680 104.379 105.024 414.298 Abschreibungen EBITDA 456.788 477.199 412.081 382.138 1.728.206 Restrukturierungs-, 6.020 30.572 16.214 3.978 56.784 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach - - - 192 192 Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens) Beilegung von - (90.000) - - (90.000) Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen Auflösung eines - 2.368 3.004 - 5.372 Vermögenswertes für Entschädigungsleistungen Wertminderung des - 47.905 - - 47.905 Markennamens Bereinigtes EBITDA $ 468.044 431.299 386.308 1.748.459 462.808 Nettoschuld zu 1,4 bereinigtem EBITDA

Überleitung des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. April 2. April 2017 2016 Nettoumsatz $ 2.172.046 2.220.645 Bereinigung des 11.930 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Bereinigung des 18.180 - Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei $ 2.172.046 konstanten 2.250.755 Währungskursen und konstanten Liefertagen Überleitung des Nettosegmentumsatzes zum Nettosegmentumsatz bei konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 1. April 2. April 2017 2016 Nettoumsatz $ 784.969 773.726 Bereinigung des 5.160 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Bereinigung des (498) - Nettosegmentumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettosegmentumsatz $ 789.631 773.726 bei konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen

Überleitung des Nettosegmentumsatzes zum Nettosegmentumsatz bei konstanten Liefertagen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring NA 1. 2. April April 2017 2016 Nettoumsatz $ 906.364 939.496 Bereinigung des 14.680 - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Bereinigung des $ 906.364 Nettosegmentumsatzes 954.176 bei konstanten Liefertagen Überleitung des Nettosegmentumsatzes zum Nettosegmentumsatz bei konstanten Währungskursen und konstanten Liefertagen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 1. 2. April April 2017 2016 Nettoumsatz $ 491.956 496.180 Bereinigung des (7.910) - Nettoumsatzes bei konstanten Liefertagen Bereinigung des 18.678 - Nettosegmentumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettosegmentumsatz $ 491.956 bei konstanten 506.948 Währungskursen und konstanten Liefertagen

Überleitung des Bruttogewinns zum bereinigten Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. 2. April April 2017 2016 Bruttogewinn $ 639.679 680.353 Bereinigung des Bruttogewinns: 2.813 5.848 Restrukturierungs-, Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 192 - Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens) Bereinigter $ 645.527 Bruttogewinn 683.358 Überleitung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten zu den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. 2. April April 2017 2016 Vertriebs-, $ 394.007 Verwaltungs- und 405.569 Gemeinkosten Bereinigung der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, (1.165) (1.194) Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigte $ 392.813 Vertriebs-, 404.404 Verwaltungs- und Gemeinkosten

Überleitung des Betriebsergebnisses zum bereinigten Betriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. 2. April April 2017 2016 Betriebsergebnis $ 245.672 274.784 Bereinigung des Betriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 3.978 7.042 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 192 - Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens) Bereinigtes $ 252.714 Betriebsergebnis 278.954

Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 1. 2. April April 2017 2016 Betriebsergebnis $ 99.777 116.036 Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 204 766 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes $ 100.543 Segmentbetriebsergebnis 116.240 Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring NA 1. 2. April April 2017 2016 Betriebsergebnis $ 75.351 92.142 Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 2.313 3.676 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes $ 79.027 Segmentbetriebsergebnis 94.455

Überleitung des Segmentbetriebsergebnisses zum bereinigten Segmentbetriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 1. 2. April April 2017 2016 Betriebsergebnis $ 79.537 76.095 Bereinigung des Segmentbetriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 1.460 2.600 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 192 - Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens) Bereinigtes $ 82.137 Segmentbetriebsergebnis 77.747

Überleitung der Einnahmen einschließlich Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern zu bereinigten Einnahmen einschließlich Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. 2. April April 2017 2016 Gewinn vor $ 229.942 Ertragssteuern 269.414 Minderheitsbeteiligungen (502) (569) Bereinigung des Gewinns inklusive Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern: Restrukturierungs-, 3.978 7.718 Akquisitions-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 192 - Erwerbsmethode (Bewertung des Vorratsvermögens) Bereinigter Gewinn $ 237.091 inklusive 273.082 Minderheitsbeteiligungen vor Einkommenssteuern

Überleitung von Einkommenssteueraufwand zu bereinigtem Einkommenssteueraufwand (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 1. 2. April April 2017 2016 Einkommenssteueraufwand $ 57.825 68.358 Einkommenssteuerauswirkung 1.415 2.277 der Ausgleichsposten Bereinigter $ 60.102 Einkommenssteueraufwand 69.773 Bereinigter 25,6 % 25,4 % Einkommenssteuersatz

Das Unternehmen ergänzt seine konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die in Übereinstimmung mit US GAAP erstellt und veröffentlicht wird, mit bestimmten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen. In Übereinstimmung mit Vorschriften der Securities and Exchange Commission bieten die vorstehenden Darstellungen eine Überleitung von den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens zu den am direktesten vergleichbaren US GAAP-Kennzahlen. Alle vorstehend angeführten, nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten zusätzlich zu den vergleichbaren US GAAP-Kennzahlen berücksichtigt werden. Diese Kennzahlen sind jedoch nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen ist der Meinung, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen durch eine Überleitung zu den entsprechenden US GAAP-Kennzahlen seinen Investoren wie folgt helfen können: Nicht GAAP-konforme Umsatzkennzahlen helfen, im Vergleich mit dem Umsatz zurückliegender und künftiger Perioden, Wachstumstrends zu identifizieren, und nicht GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen, im Vergleich mit den Gewinnen zurückliegender und künftiger Perioden, die Trends der langfristigen Ertragskraft des Unternehmens zu verstehen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen um bestimmte Beträge, da diese in unterschiedlichen Zeiträumen nennenswert variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verdecken können. Zu den vom Unternehmen aus den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen herausgerechneten Beträgen zählen: Devisentransaktionen und Währungsumrechnungen, weniger oder mehr Liefertage in einem bestimmten Zeitraum und die Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen um bestimmte Beträge, da diese nicht unbedingt aussagekräftig für die Kernbetriebsleistung sind oder damit nicht in Zusammenhang stehen. Zu den vom Unternehmen aus den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen herausgerechneten Beträgen zählen: Aufwendungen in Zusammenhang mit Restrukturierungen, Akquisitionen und Integrationen sowie sonstige Aufwendungen, Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und Rückstellungen, Wertberichtigung auf Markennamen, Acquisitions Purchase Accounting (Neubewertung der Bestände), Freigabe von Vermögenswerten für Entschädigungsleistungen und Auflösung unsicherer Steuerpositionen.

