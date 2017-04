FALL OUT BOY kündigen neues Album "M A N I A" an + Neue Single + Video "Young And Menace"

US-Band FALL OUT BOY mit neuem Album. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58621 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal International Division/Universal Music" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Fall Out Boy sind zurück und veröffentlichen heute ihre neue Single "Young And Menace" aus dem kommenden, neuen Album "M A N I A". Die Lücken im Titel sind gewollt - was es mit "M A N I A" auf sich hat, darüber darf zunächst noch gerätselt werden. Einige Teaser haben im Netz in den letzten Tagen für Diskussionen unter den Fans gesorgt. Jetzt ist es offiziell: Das siebte Studioalbum von Fall Out Boy erscheint am 15. September und kann ab sofort vorbestellt werden. Der erste Vorbote "Young And Menace" feiert zudem heute Videopremiere! Den Clip gibt es hier zu sehen: http://vevo.ly/D9Tg4K

Mit der Veröffentlichung der ersten Single "Young And Menace" kündigen Fall Out Boy nicht nur ihr neues Album "M A N I A" an, sondern auch ihre US-Tournee. Die Grammy-nominierte Band aus Chicago präsentiert mit "M A N I A" den Nachfolger ihres Platin-gekrönten Albums "American Beauty/American Psycho", das direkt auf Platz 1 der US-Billboardcharts eingestiegen ist. Hierzulande stürmte das Album bis auf Platz 12 der Albumcharts. Patrick Stump (Vocals/Guitarre), Pete Wentz (Bass), Joe Trohman (Guitarre) und Andy Hurley (Schlagzeug) sorgen mit "Young And Menace" für ein erstes Highlight und verkürzen die Wartezeit auf ihr neues Werk "M A N I A".

