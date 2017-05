SodaStream "Blondie" Bier-Konzentrat für den perfekten Vatertag

SodaStream Blondie Bierkonzentrat. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58603 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SodaStream" Bild-Infos Download

Bad Soden (ots) - Am Donnerstag, den 25. Mai 2017, gilt es für viele Männer, den Vatertag zu feiern. Zusammen mit guten Freunden auf der Terrasse grillen und das ein oder andere Glas Bier genießen - was kann es am Vatertag schöneres geben. "Blondie" von SodaStream, dem ersten Pils zum Selbermachen, sorgt dabei für die perfekte Partyüberraschung. Denn damit wird die Feier ganz schnell vorbereitet. Das Bier-Konzentrat steht im Kühlschrank allzeit bereit, um im Handumdrehen zur kühlen Erfrischung mit vollem, leicht herbem Hopfengeschmack zu werden: Einfach etwas "Blondie" in ein Glas geben, eiskaltes Leitungswasser mit einem SodaStream Wassersprudler aufsprudeln und das Glas damit auffüllen - fertig ist das frische Pils. Beim empfohlenen Mischungsverhältnis hat dieses einen Alkoholgehalt von 4,5% vol. "Blondie" garantiert damit perfekten Genuss ohne Bierkisten-Schleppen - und eignet sich damit auch immer als hervorragendes Gastgeschenk. Jetzt fehlen nur noch die Bratwürste und ein bisschen Sonnenschein.

Kleiner Tipp für den Katertag nach dem Vatertag

Mit dem SodaStream Wassersprudler Genesis wird am nächsten Morgen aus Leitungswasser ein erfrischendes, prickelndes Getränk, das ganz schnell wieder munter macht.

Preise "Blondie" 1l Bier-Konzentrat 3,99 EUR "Blondie" Geschenkbox 9,99 EUR "Blondie" Beer Bar inkl. Wassersprudler 49,90 EUR

