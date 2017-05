ZTE verlängert Technologiepartnerschaft mit FC Sevilla um zwei weitere Jahre

Düsseldorf (ots/PRNewswire) - ZTE, einer der weltweit führenden Mobiltelefonhersteller, hat mit dem spanischen Fußballerstligisten FC Sevilla seine Partnerschaft um weitere zwei Spielzeiten verlängert. ZTE bleibt damit auch in Zukunft "offizieller Technologiepartner" und stellt das offizielle Smartphone der Mannschaft.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen der Feierlichkeiten der Sevilla Feria de Abril, dem berühmten Volksfest der Stadt Sevilla, in Anwesenheit von José Castro Carmona (Präsident FC Sevilla), Jacky Zhang (CEO EMEA und APAC bei ZTE), Jia Wei (Marketing Director bei ZTE Spanien) und Ramón Loarte (Marketing Director bei FC Sevilla) unterzeichnet.

Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung erneuert ZTE seine Partnerschaft mit einem der international bekanntesten spanischen Fußballvereine. Der FC Sevilla hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel auf nationaler und internationaler Ebene gewonnen und ist nach dem Sieg über den FC Liverpool im vergangenen Jahr in Basel amtierender Europa League Champion.

"Nach mehr als zwei Jahren der Partnerschaft freuen wir uns, unser Engagement mit einem der besten Fußballclubs der Welt, dem FC Sevilla, zu verlängern", sagt Jacky Zhang, CEO EMEA und APAC bei ZTE. "Der FC Sevilla und ZTE teilen die selben Werte: Leidenschaft, Kreativität, Hingabe und Talent. Das hat sich in den vergangenen Jahren unserer Zusammenarbeit nicht zuletzt durch das positive Feedback des Vereins und der Fans bestätigt."

"Unser Verein hört nicht auf zu wachsen, zu träumen und seine Partnerschaften auszubauen, die einen wichtigen Teil unserer sportlichen Aktivitäten darstellen. Wir sind froh und stolz über die weitere Zusammenarbeit und werden auch in Zukunft zum Wachstum der Marke ZTE weltweit beitragen. Die Produkte von ZTE sind herausragend und gehören zu den führenden im Markt", so José Castro Carmona, Präsident FC Sevilla.

Durch die Zusammenarbeit mit dem FC Sevilla setzt ZTE verstärkt auf den spanischen Markt und stärkt seine internationale Stellung als einer der führenden Smartphonehersteller. Im Jahr 2016 belegte ZTE mit 100 Millionen verkauften Geräten Platz 6 der weltweit größten Hersteller.

Mit der Verlängerung des Vertrages für die Saison 2017/2018 sowie 2018/2019 werden ZTE und der FC Sevilla zahlreiche Schritte unternehmen, um die Marke den Fans näher zu bringen. ZTE wird eine starke Werbepräsenz in verschiedenen Bereichen des Stadions, der Stadt sowie in den Presseräumen und der Mixed Zone von Spielern und Journalisten einnehmen. Wie bereits in der Vergangenheit, werden darüber hinaus Werbeflächen am Spielfeldrand genutzt, um die Aufmerksamkeit für die Produkte zu steigern. Fans des FC Sevilla erhalten zudem die aktuellsten Informationen zu neuen ZTE-Produkten und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen, bei denen ZTE-Smartphones, Tickets und Merchandise-Produkte des FC Sevilla verlost werden.

ZTE gehört zu den am schnellsten wachsenden Technologiefirmen der letzten Jahre. Hierzu beigetragen hat die Markteinführung mehrfach ausgezeichneter Smartphones, wie dem ZTE AXON 7, ZTE AXON 7 mini und dem kürzlich eingeführten ZTE Blade V8. In Spanien ist ZTE einer der bedeutendsten Smartphonehersteller und unterhält Partnerschaften mit den führenden Distributoren und Netzbetreibern des Landes. Alleine im vergangenen Jahr konnte der Absatz in Spanien verdreifacht werden und erzielte zeitweise sogar einen Anteil von 10 Prozent am spanischen Gesamtmarkt der frei verkauften Smartphones.

ZTE engagiert sich in Europa nicht nur beim FC Sevilla und dem Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. In den USA ist der Smartphonhersteller darüber hinaus als Sponsor in der NBA als offizieller Technologiepartner von Basketballteams wie den Golden State Warriors, New York Knicks, Houston Rockets und den Chicago Bulls, aktiv.

Über ZTE Mobile Devices ZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, einem international führenden Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, Netzwerklösungen und mobilen Endgeräten. Das Stammhaus von ZTE befindet sich in Shenzhen/China, die ZTE Deutschland GmbH ist seit 10 Jahren in Deutschland niedergelassen. Die Aktien von ZTE werden an den Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt.

ZTE gehört zu den weltweit führenden Mobiltelefon-Herstellern. Das Unternehmen produziert mit Handys, Smartphones, Tablet-PCs, mobilen Breitband-Modems und Hotspots ein umfassendes Portfolio an mobilen Endgeräten.

ZTE unterhält strategische Partnerschaften mit 47 der 50 größten Mobilfunkbetreiber der Welt. Außerdem belegt ZTE seit 2011 kontinuierlich Spitzenplätze in dem von der WIPO veröffentlichten Ranking internationaler PCT-Patentanmeldungen.

