Nachwuchs bei real,- / Seit Mitte Oktober ist die neue real,- Eigenmarke "Wunderbärchen" für Babys und Kinder in allen real,- Märkten erhältlich. Seit Mitte Oktober ist die neue real,- Eigenmarke "Wunderbärchen" für Babys und Kinder in allen real,- Märkten erhältlich. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58538 / Die ... Bild-Infos Download

Mönchengladbach (ots) - Die Geburt eines Kindes sorgt für Veränderungen. Eine spannende Zeit mit vielen Herausforderungen steht bevor. Ein vertrauensvoller Partner ist da eine große Hilfe. real,- reagiert auf diese Ansprüche und erweitert sein Eigenmarken-Sortiment mit der neuen exklusiven Baby- und Kindereigenmarke "Wunderbärchen". Die Marke umfasst eine Serie aus Hygieneprodukten, Babyhartwaren, Spielwaren, Heimtextilien und Kleidung für die Kleinen im Alter zwischen null bis drei Jahren.

Bei der Entwicklung und Gestaltung der Marke wurden höchste Ansprüche an Qualität, Inhaltsstoffe und Alltagstauglichkeit gestellt. Denn gerade Kinderhaut benötigt eine gute Pflege und ist besonders sensibel. Alle "Wunderbärchen"-Hygieneprodukte bestehen daher aus ausgewählten Inhaltsstoffen, sind hautverträglich und dermatologisch getestet. Beim Design der neuen Marke wurde ein besonderer Fokus auf eine emotionale Optik gelegt. "Bei der Wahl unseres Markensymbols haben wir uns an dem klassischen Stoffteddybären aus Kindertagen orientiert, der bei vielen von uns positive emotionale Erinnerungen hervorruft und Vertrautheit schafft", so Thomas Lux, Category Manager Eigenmarken Food bei real,-.

"Mit der Einführung der neuen Eigenmarke decken wir so ganz einfach die täglichen Bedürfnisse einer Familie mit Baby und Kleinkind ab und garantieren beste Qualität zum besten Preis. Die Qualität der Produkte, mit ihren ausgewählten Inhaltsstoffen, ist gleich hoch wie die bekannter Markenartikel - preislich bewegt sich 'Wunderbärchen' aber deutlich darunter", so real,- CEO Patrick Müller-Sarmiento. Darüber hinaus nimmt auch bei der Produktion der neuen Eigenmarke das Thema Umweltschutz bzw. Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein. So sind unter anderem alle Wunderbärchen-Feuchttücher PEFC zertifiziert, das die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern beinhaltet. Hinzukommen auch einige Wunderbärchen-Artikel, die aus Bio-Baumwolle bestehen oder die das Oeko-Tex-Siegel tragen.

"Wunderbärchen" ist wandelbar

Entsprechend der verschiedenen Produktlinien erscheint der Teddybär in 14 unterschiedlichen Gestaltungsvarianten. So gibt es ihn unter anderem als Schwimmbär mit Rettungsring, als Windelbär und unterschiedlich gekleidet für Jungen- und Mädchentextilien. "Unser Bär hat einen hohen Wiedererkennungswert und taucht dabei nicht nur auf den Verpackungen auf, sondern auch als Autoaufkleber, als Malvorlage und ist Star von animierten Kurzfilmen, die demnächst im Internet auf unseren Social-Media-Kanälen zu sehen sein werden", erklärt Oliver Roth, Category Manager Eigenmarken Nonfood bei real,-. Mehr Informationen zu der neuen "Wunderbärchen"-Eigenmarke sind abrufbar unter: http://unseremarken.real.de/wunderbaerchen.html .

Pressekontakt:

Original-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell