DGAP-News: Studio Babelsberg AG: Produzent Tom Zickler und Studio Babelsberg gründen Produktionsfirma TRAUMFABRIK BABELSBERG

DGAP-News: Studio Babelsberg AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Kooperation Studio Babelsberg AG: Produzent Tom Zickler und Studio Babelsberg gründen Produktionsfirma TRAUMFABRIK BABELSBERG 13.01.2017 / 10:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Der Filmproduzent Tom Zickler und Studio Babelsberg haben die gemeinsame Produktionsfirma TRAUMFABRIK BABELSBERG GMBH gegründet. Ziel der Firma ist die Entwicklung und Herstellung von deutschen Eigen- und Koproduktionen für Studio Babelsberg. Geschäftsführer sind Studio Babelsberg-Vorstand Christoph Fisser und Tom Zickler, der ab 1. Februar sein Büro auf dem Studiogelände beziehen wird. Damit steigt Studio Babelsberg erstmalig nach über 20 Jahren wieder in die Entwicklung deutscher Eigenproduktionen ein. Tom Zickler: "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. Bereits vor meinem Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg war ich Mitte der 80er Jahre für das DEFA-Studio tätig und habe meine erste eigene Produktionsfirma mit Büro auf dem Studiogelände gegründet. Ich freue mich nun, mit dem Team von Studio Babelsberg und der personellen und filmtechnischen Kompetenz, die hier vorhanden ist, spannende neue Filmstoffe zu entwickeln und kreative deutsche Talente an das Studio zu binden." Christoph Fisser, Vorstand Studio Babelsberg AG: "Wir haben mit Tom Zickler einen der erfahrensten und erfolgreichsten Filmproduzenten Deutschlands gewonnen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Er hat ein fantastisches Gespür für gute Projekte. Die Entwicklung und die Herstellung eigener Filme und damit auch eine Rechteverwertung ist für Studio Babelsberg ein weiterer wichtiger unternehmensstrategischer Schritt in die Zukunft." Tom Zickler zählt zu den renommiertesten Filmproduzenten Deutschlands. Er begann seine Karriere in Babelsberg. Während seines Studiums an der 'Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf' in Babelsberg sammelte er bereits Erfahrungen als Aufnahmeleiter bei der DEFA und war dort bis zur Wende angestellt. Anfang der 90 Jahre gründete er mit Til Schweiger Mr. Brown Entertainment und später Barefoot Films. Zusammen produzierten sie eine Vielzahl der erfolgreichsten Filme in Deutschland wie KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR, BARFUSS, KEINOHRHASEN, KOKOWÄÄH und HONIG IM KOPF. Mit FRIENDSHIP produzierte Tom Zickler im Jahr 2010 einen Film, der auf seiner Lebensgeschichte basiert. Studio Babelsberg ist das weltweit älteste Großatelier-Filmstudio und zählt zu den führenden Standorten für die Herstellung von Kinofilm- und Fernsehproduktionen in Europa. Mit einem einzigartigen Angebot in Deutschland deckt das Studio alle Phasen und Bereiche der Filmproduktion an einem Standort ab. 20 hochmoderne Ateliers und Studios, diverse Außenkulissen auf über 169.000m² und attraktive Drehorte in der Hauptstadtregion mit all seinen Angeboten und Verbindungen bieten optimale Bedingungen. Die international erfahrenen Film-Crews und die erstklassigen Kulissenbauer zählen zu den besten der Welt. -------------------------------------------------------------------------------- 13.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 536203 13.01.2017