Testsieger bei Stiftung Warentest: Anti-Schuppen-Shampoo von Lidl/ Als einziges Produkt mit der Note "sehr gut" überzeugt das Shampoo der Eigenmarke "Cien" mit Anti-Schuppen-Ergebnis und Pflegewirkung

Neckarsulm (ots) - Schuppenfreie und gepflegte Haare zu einem günstigen Preis mit dem "Anti-Schuppen-Shampoo für normales und trockenes Haar" der Lidl-Eigenmarke "Cien": In der Oktober-Ausgabe der Stiftung Warentest hat das Shampoo als einziges mit "sehr gut" abgeschnitten und ist Gesamtsieger mit der Note 1,5. Neben der Anti-Schuppen-Wirkung hat sich das Lidl-Shampoo von den anderen zehn getesteten Anti-Schuppen-Shampoos besonders durch seine Pflegewirkung - leichte Kämmbarkeit und Glanz nach dem Waschen - hervorgehoben. Mit einem Preis von gerade einmal 50 Cent pro 100 Milliliter beweist Lidl einmal mehr das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis seiner Produkte.

Ausgezeichnete Kosmetik- und Reinigungsprodukte

Die Qualität der Lidl-Eigenmarken wurden in den letzten Jahren mehrfach durch Stiftung Warentest und Ökotest bestätigt. Besonders die Eigenmarken "Cien" und "dentalux" punkteten in den letzten Jahren mit Sonnenmilch- sowie Zahncreme-Produkten, ebenso die Baby-Feuchttücher von "toujours". Auch bei Putz-, Wasch- oder Spülmitteln sowie aktuell beim Klarspüler weiß der Einzelhändler zu überzeugen: Viele Produkte seiner Eigenmarken "W5" und "Formil" erhielten die Note "gut".

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen in derzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit etwa 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

