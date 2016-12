Neckarsulm (ots) - Große Bühne für gute Taten: Bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala im Abendprogramm des ZDF spendete Lidl Deutschland am vergangenen Samstag 500.000 Euro. Damit unterstützt der Lebensmitteleinzelhändler in Not geratene Kinder und Familien aus Deutschland und der Welt.

Soziales Engagement als Selbstverständlichkeit

"Soziales Engagement ist uns wichtig. Deshalb haben wir gerne wieder die wertvolle Arbeit von 'Ein Herz für Kinder' unterstützt", sagt Marin Dokozic, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland.

Lidl hat die Unterstützung von "Ein Herz für Kinder" über das Jahr hinweg in verschiedene Aktionen für die Kunden eingebunden: Bei den #sommerliebe-Events, wie dem Lidl-Viewing in Hamburg zur Fußball-Europameisterschaft oder der "Cien Sun"-Strandtour an der Ostseeküste, konnten die Besucher ihre sportlichen Fertigkeiten auf die Probe stellen. Die Hanseaten testeten bei EM-Spielen ihre Treffsicherheit und Schussgeschwindigkeit, bei der "Cien Sun"-Strandtour im Sommer konnten die Besucher ihre Standfestigkeit auf dem Surfsimulator beweisen. Dabei spendete Lidl bis zu fünf Euro pro Teilnehmer. Im November hat Lidl online und in den Filialen CD-Hörbücher zugunsten von Bild hilft e.V. - "Ein Herz für Kinder" angeboten. Mit dem Kauf unterstützten die Kunden direkt die Hilfsorganisation.

"Auf dem Weg nach morgen"

Lidl ist im Bereich CSR/Nachhaltigkeit in den Handlungsfeldern Sortiment, Umwelt, Mitarbeiter, Gesellschaft und Geschäftspartner aktiv. Neben dem gesellschaftlichen Engagement bei "Ein Herz für Kinder" versorgt Lidl gemeinsam mit dem Verein "brotZeit e.V." Kinder an Schulen mit einem ausgewogenen Frühstück vor Unterrichtsbeginn. Unter dem Dach "Auf dem Weg nach morgen" bündelt Lidl all seine Aktivitäten rund um die Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Über Lidl

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell