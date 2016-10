Unser neues Trio an exotischen Golfstaat-Düften rundet Bond No. 9 Dubai als eigenständige Kollektion ab.

New York (ots/PRNewswire) - Bond No. 9 Dubai debütierte 2015 mit gleich drei berauschenden Düften (Indigo, Emerald und Ruby), die sich als sofortiger Erfolg erwiesen. Eine zweite Runde folgte, diesmal mit Citrine, Amethyst und Amber. Erneut ein Volltreffer. Die Parfüms verbinden, genau wie die Golfstaaten-Metropole selbst, die diese Düfte inspiriert, Antikes mit dem Ultra-Neuem: jahrhundertealte orientalische Essenzen (exotische Harze ...Moschus ...tropische Gewürze) mit ultra-aktuellen Duftnoten (Seealge...Himbeere ... Pflaume).

Das jetzige Debüt von Dubai III macht Bond No. 9 Dubai zur eigenständigen, vollwertigen Kollektion.

Dubai Black Sapphire verfügt über eine offensichtliche, maskuline Anziehungskraft und ist gleichzeitig mit seiner Sanftheit die perfekte Ergänzung einer durchsetzungsfähig femininen Frau. Auf die Kopfnoten-zitrusartige Neroli, gemischt mit würzig-sanftem Safran und Bienenwachs-folgt die einzige florale Note, die strahlende Türkische Rose, umgeben von balsamischem Gurjun, harzigem Zedernholz und einer Prise scharfen Pfeffers. Der Duft schließt mit einer reichen Oud-Weihrauchnote und Siam-Benzoe, wohltuendem Sandelholz, zimtartigem Tolubalsam und erdigem Vetiver.

Dubai Jade verbindet glitzernd Blumiges mit lässig sinnlichem Räucherwerk. Der Auftakt, Veilchenblätter, herbe Himbeere und wärmender Kreuzkümmel, leitet über in eine florale Herznote-Rose, Lilie und Jasmin-die von frischem, klarem Zedernholz kontrastiert wird. Eine Mélange von sirupartigen Basisnoten-harziger Bernstein und Ambrette, sinnliches Moschus und Oud, und ledriges Birkenpech-sorgt für kraftvolle Resonanz.

Dubai Garnet. Ein romantisches, florales Bouquet, das mit einem schwungvollen Weckruf startet: zitrusartige Bergamotte, moschusduftende Brombeere, an Süßholz erinnerndes Kardamom, belebende Seealge und rosa Pfeffer. Die Rose ist wichtige Herznote, begleitet von Magnolie, Jasmin und Lavendel, mit saftiger Pflaume und würzigem Kreuzkümmel. Klassische Basisnoten-Moschus, Bernstein, Myrrhe und Vetiver-verleihen Ausdauer, Eichenmoos gibt einen cremig-weichen Hauch von Chypre.

Unsere Dubai Parfüms kommen im Bond No. 9 Flakon, geschmückt mit arabischen Sternenmustern vor einem goldenen Hintergrund. Auf Vorder- und Rückseite findet sich, eingebettet in eine Rundbogentür, der jeweilige Name des nach einem Edelstein benannten Dufts.

Einzelhandelspreis: 100ml, 550 USD

Der Bond No. 9 Dubai Perfume Fountain (42-Ounce) erinnert an eine antike Amphore und bietet, großzügig dosiert, das nach Rose-Magnolie-Sandelholz-Zibet duftende Dubai Ruby und das rosig-patschuli- und sandelholzartige Dubai Indigo.

Einzelhandelspreis: 4.500 USD

Die Bond No. 9 Dubai Treasure Chest ist die Schatztruhe an sich. Es handelt sich um eine prachtvolle, in nachtblauem Samt ausgeführte, dreistufige Schmuckschatulle, die alle der 9 Dubai Eaux de Parfum enthält.

Einzelhandelspreis: 4.500 USD

Termin für die Markteinführung in New York und weltweit ist der 1. November 2016.

