Saarbrücker Zeitung: Müller sieht keine Entspannung in der Flüchtlingskrise

Saarbrücken/Berlin. (ots) - Nach Ansicht von Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) hat sich die Flüchtlingskrise noch nicht entspannt. Müller sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Dienstag): "Von Entwarnung kann keine Rede sein. Auch nicht für das Jahr 2017."

Die Lage in Syrien sei nach wie vor dramatisch, begründete der Minister. "Dann gibt es die schwierige Situation in der Türkei und in Italien. Dort sind 170.000 afrikanische Flüchtlinge in diesem Jahr angekommen." Und es gebe teils untragbare Zustände in Griechenland.

Darüber hinaus betonte Müller, Aleppo habe gezeigt, dass Europa einem solchen Krieg nicht entgegentreten könne. "Wir müssen sofort handeln mit einem neuen, europäischen Sicherheitskonzept", forderte der Minister als Konsequenz. Sollte es irgendwann zu einem Frieden in Syrien kommen, werde ein "dreistelliger Milliardenbetrag" notwendig sein für den Wiederaufbau von Städten wie Aleppo oder Mossul. "Aber so weit sind wir noch nicht", so Müller.

