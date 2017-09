VWR stellt neues Ausrüstungszentrum in der Tschechischen Republik zur weltweiten Unterstützung von Kunden vor

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR (NASDAQ: VWR), der weltweit führende unabhängige Anbieter von Produkt- und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden, hat die Eröffnung seines neuen Ausrüstungszentrums in Skalice in der Tschechischen Republik gefeiert. Diese neue Anlage soll das wachsende Geschäft von Therapak unterstützen, das VWR 2016 übernommen hatte. Erreicht werden soll dies über die Ausweitung der bereits bestehenden Präsenz in Europa mithilfe einer hoch modernen Anlage und von umfassenden Ausrüstungsdienstleistungen für Kunden in der Region und auf der ganzen Welt.

"Die VWR-Anlage in der Tschechischen Republik ist strategisch gut gelegen, um Kunden in der EMEA-Region bei sämtlichen ihrer klinischen und kommerziellen Bedarfe bei der Ausrüstung unterstützen zu können", sagte Ulf Kepper, Senior Vice President des Bereichs Services bei VWR. "Mit diesem Standort erweitern wir unser VWRCATALYST-Angebot, mit dem wir die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen für die von uns unterstützten Branchen befriedigen können."

Die 35.000 Quadratfuß große Anlage wird ihren vollen Betrieb am 2. Oktober 2017 aufnehmen und sie liegt in der Nähe einiger wichtiger Luftfrachtdrehkreuzen, was für die Auslieferung ideal ist und beim Serviceniveau, im Vergleich zum derzeitigen Modell von VWR, für Verbesserungen sorgen wird.

Therapak, ein führender Zulieferer von vorverpackten Standardausrüstungen und Verarbeitungspaketen für klinische Studien, die Pharmabranche und klinische Labore, hat sich als wertvolle Ergänzung für VWRCATALYST Clinical and Biorepository Services erwiesen.

Zusammen mit den zuletzt übernommenen Firmen MESM und EPL Archives bieten VWRCATALYST Clinical and Biorepository Services eine Komplettlösung für ihre weltweiten Kunden aus der geregelten Forschung und der Produktentwicklung in den Branchen für Pharma, Biopharma, Produktion und klinische Studien. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Vermeidung von Komplexität bei Verfahren und der Identifizierung von Servicelösungen, die Laboren und Produktionsanlagen dabei helfen, besser, schneller und intelligenter zu arbeiten.

VWR (NASDAQ: VWR), mit Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania, ist ein führender, global tätiger und unabhängiger Anbieter von Produkten und Servicelösungen für Labor- und Produktionskunden.

