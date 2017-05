Lösungen für die neue Energiewelt auf der Intersolar Europe 2017

Magdeburg (ots) - Sachsen-Anhalts Mittelständler setzen auf innovative Verfahren zur Qualitätsverbesserung und Kostensenkung

Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen aus Sachsen-Anhalt wollen vom 31. Mai bis 2. Juni auf der Intersolar Europe 2017 in München mit innovativen Produkten und Dienstleistungen für die nachhaltige Energiegewinnung und Energieversorgung ihre Geschäftschancen auf neuen Märkten erweitern. Auf einem von der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) organisierten Gemeinschaftstand A3.560 setzen die Aussteller vor allem auf F&E für verbraucherorientierte Produkte und dezentrale Lösungen, die verschiedene regenerative Energiequellen, Speichertechnologien sowie intelligente Steuerungstechnik verknüpfen. Die KMU aus Sachsen-Anhalt profitieren dabei nicht nur von einer engen Vernetzung der Branche sondern auch von der Forschungslandschaft mit rund 10 branchenspezifischen Hochschul- und Forschungsreinrichtungen. Die IMG ist als Ansprechpartner für Industrieansiedlungen an Stand A3.658 mit dabei.

Besuchen Sie Sachsen-Anhalt an Stand A3.560 und auf www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/intersolar-europe-2017

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: www.investieren-in-sachsen-anhalt.de/pressemitteilung-intersolar-2017

Die Aussteller auf dem Gemeinschaftsstand im Überblick

- Hypos e.V.: Netzwerk der Wasserstoffwirtschaft mit 114 Mitgliedern; mit gebündelten Kompetenzen zur Grünen Wasserstoffwirtschaft - MaxxContact GmbH: Handel und Konfektion von Kabeln und Leitungen; Photovoltaik Systeme; Kleinwindanlagen; e-mobility - Folienwerk Wolfen GmbH: 25 Jahre Know-how in Folienproduktion "Made in Germany"; individuell und nachhaltig; Sicherheit zertifiziert - Calyxo GmbH: Dünnschicht-Solarmodule mit niedrigstem Temperaturkoeffizient, höherer Ausbeute als Mono-/Poly-Panels; - Glas-Glas-Panel; Made in Germany - Flying Inspection Service: Thermografische Prüfung von PV-Anlagen aus der Luft mit Drohnentechnik mit hochauflösender Kameratechnik - Silicon Products Bitterfeld GmbH &Co KG: Know-how und Ingenieur-Dienstleistungen auf den Gebieten der Silizium-Produktion, der Chlorsilanverarbeitung und der Photovoltaik.

Weitere Unternehmen aus Sachsen-Anhalt

- Hanwha Q CELLS GmbH - Solibro GmbH - Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP - FuelCon AG - Tesvolt GmbH - f I solar GmbH - CE Cell Engineering GmbH

Original-Content von: IMG - Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, übermittelt durch news aktuell