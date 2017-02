ManpowerGroup beruft Sonja Pierer als Geschäftsführerin von Experis Deutschland

Sonja Pierer ist neue Geschäftsführerin der Experis GmbH. Die 39-Jährige trat die Position am 1. Januar 2017 an. Als Tochtergesellschaft der ManpowerGroup vermittelt Experis IT-Experten, Ingenieure, qualifizierte Mitarbeiter der Fachrichtungen Finanz- und Rechnungs- wesen sowie Führungskräfte. Weiterer Text über ots und ... Bild-Infos Download

Eschborn (ots) - Sonja Pierer ist neue Geschäftsführerin der Experis GmbH. Die 39-Jährige trat die Position am 1. Januar 2017 an. Als Tochtergesellschaft der ManpowerGroup vermittelt Experis IT-Experten, Ingenieure, qualifizierte Mitarbeiter der Fachrichtungen Finanz- und Rechnungs- wesen sowie Führungskräfte. Erweitert wurde das Experis Portfolio 2016 mit den auf medizinisches Fachpersonal und Ärzte ausgerichteten Spezialmarken Stegmed und Stegdoc.

Pierer durchlief nach ihrem Studium der Wirtschaftsinformatik unterschiedliche Vertriebs- und Führungspositionen bei Cisco Systems Germany sowie einem Anbieter von Cloud Lösungen. Zuletzt leitete sie als Sales Director eines weltweiten Anbieters von IT-Dienstleistungen die strategische Vertriebsorganisation der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). "Mit Sonja Pierer gewinnen wir eine international erfahrene Managerin, deren konsequente Mitarbeiter- und Kundenorientierung den Wachstumskurs von Experis in Deutschland beschleunigen wird", sagt Herwarth Brune, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland.

"Experis hat ein großes Marktpotenzial, weil projektbasiertes Arbeiten sowohl den veränderten Ansprüchen von Fach- und Führungskräften entspricht als auch die Herausforderungen der Kundenunternehmen löst", resümiert Pierer einen Monat nach ihrem Start. Sie übernimmt die Position von Dr. Alexander Wurdack.

Neben der Geschäftsführung von Experis hatte Wurdack seit Februar 2016 die Position des Geschäftsführers der Proservia GmbH inne. Das IT-Systemhaus ist ebenfalls eine Tochtergesellschaft der ManpowerGroup. Wurdack wird sich nun auf Proservia und die enge Zusammenarbeit mit Experis fokussieren, um die Leistungen noch enger zu verzahnen. Pierer und Wurdack berichten beide an Herwarth Brune.

Über Experis

Experis ist spezialisiert auf das Recruiting und den projektbasierten Einsatz qualifizierter Mitarbeiter in den Bereichen IT, Ingenieur- sowie Finanz- und Rechnungswesen. Innerhalb von Experis ist STEGmed der Personalexperte in Medizin, Pflege und Pädagogik. Die Spezialmarke STEGdoc fokussiert sich auf Ärzte aller Fachrichtungen. Das Portfolio von Experis wird abgerundet durch Siebenlist, die als Experte in Sachen Executive Search die passenden Führungskräfte für jede Herausforderung finden. Der Personaldienstleister ist weltweit in 50 Ländern präsent und bietet ambitionierte Projekte für Berufseinsteiger, Experten und Freiberufler bei Top-Unternehmen.

Über die ManpowerGroup

Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mit mehr als 27.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den drei größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten die Gesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions, Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. Mehr Informationen erhalten Sie unter https://de.experis.com oder http://www.manpowergroup.de.

