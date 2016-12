Schöne Bescherung: ManpowerGroup spendet Holzspielzeug im Wert von 500 Euro an die Heilpädagogische Frühförderstelle in Magdeburg Bild-Infos Download

------- ManpowerGroup spendet Holzspielzeug im Wert von 500 Euro an die Heilpädagogische Frühförderstelle Spendenaktion unterstützt bundesweit soziale Einrichtungen/ Personaldienstleister verzichtet auf Weihnachtsgeschenke für Kunden

Eschborn/Magdeburg, 08. Dezember 2016 - Im Rahmen der Weihnachtsaktion 2016 spendet die ManpowerGroup Holzspielzeug im Wert von 500 Euro an die Heilpädagogische Frühförderstelle. Träger ist die Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg. Nach einem Rundgang durch das Haus übergaben Kerstin Hattar (Director Business Line Recruitment) und Anika Besler (National Manager CORE) das Spielzeug an die Einrichtung.

Die Frühförderstelle bietet Hilfe für Kinder von 0-6 Jahren, wenn es Probleme gibt beispielsweise im Bereich der Motorik, der Sprache, der Aufmerksamkeit und der Konzentration. Die Unterstützung erstreckt sich dabei über vielfältige Angebote, von Eltern- und Familienarbeit und einer Kindertageseinrichtung sowie diversen Beratungsangeboten bis hin zu Hilfen zur Erziehung und Migrationsarbeit.

Wie bereits in den Jahren zuvor hat sich die ManpowerGroup auch 2016 dazu entschieden, an Weihnachten auf Sachgeschenke für Kunden und Mitarbeiter zu verzichten und stattdessen das Geld für eine Spendenaktion einzusetzen. Unter dem Motto "Freude ist zum Teilen da" unterstützt der Personaldienstleister bundesweit soziale Einrichtungen. Ausgewählt werden die Projekte von den Niederlassungen vor Ort.

Die Übergabe des Holzspielzeugs fand am Nikolaustag in den Räumlichkeiten der Heilpädagogischen Frühförderstelle statt. "Auf uns warteten neben neugierigen Kinderaugen auch die beiden Heilpädagogen Evelyn Kühnel und Haiko Wittkamp sowie Mutti Patricia. Allein das auspacken war ein riesiges Abenteuer, denn in jeder Schachtel befand sich ein weiteres tolles Spielzeug, das nicht nur beste Holzqualität versprach, sondern auch sofort von den Kindern okkupiert wurde", berichtet Kerstin Hattar.

Parallel zum gemeinsamen Spielen mit den Kindern wurden dem Team aus Magdeburg die Aufgaben einer solchen Frühförderstelle erklärt. Hier wird vor allem Kindern im Kita-Alter geholfen, wenn sie zum Beispiel sprachliche Entwicklungsprobleme haben und professionelle Unterstützung gefragt ist. Diese Hilfe wird sowohl in den Kindertagesstätten vor Ort angeboten, als auch in Einzelstunden in der Frühförderstelle. Dabei ist hochwertiges und bestimmt auch belastbares Spielzeug eine gute Unterstützung. Gemeinsam erlebten die Beteiligten unter anderem wie ein Kind sichtlich aufgeschlossener wurde, weil sich anfangs über Traktoren und Radlader besser kommunizieren lässt mit anderen Menschen.

Ort: Heilpädagogische Frühförderstelle

(Träger: Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg) Liebknechtstraße 55 39108 Magdeburg Ansprechpartner: Haiko Wittkamp Tel. 0391 73627948

