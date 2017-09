Hörbuch-Tipp: "Ein Gentleman in Moskau" von Amor Towles - Lebenslange Haft für Adligen im Luxushotel nach Oktoberrevolution

Der New York Times-Bestseller "Ein Gentleman in Moskau" ist ein charmanter und stimmungsvoller Roman über die Auferstehung einer untergegangenen Welt von Amor Towles. Das Hörbuch erscheint am 25. September 2017 bei Audible. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56459 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Was für ein riesiger Erfolg des amerikanischen Meistererzählers Amor Towles: Vor einem Dreivierteljahr eroberte sein Roman "Ein Gentleman in Moskau" bereits die Bestsellerliste der "New York Times" - und ist dort immer noch in den Top-Ten. Jetzt gibt's die faszinierende Geschichte über einen zu lebenslanger Hotel-Haft verurteilten Grafen endlich auch auf Deutsch - und zwar exklusiv bei Audible als ungekürzte Hörbuch-Fassung zum Download. Oliver Heinze hat für Sie schon mal reingehört.

Sprecher: Moskau, 1922: Die Revolutionsregierung verdonnert den Müßiggänger und Lebemann Graf Alexander Iljitsch Rostov zu lebenslanger Haft. Vorgeschobener Grund: Ein Gedicht, das der Graf vor neun Jahren geschrieben hat. Hinter Gitter schicken ihn seine Richter mit folgender Begründung aber nicht:

O-Ton 1 (Ein Gentleman in Moskau, 24 Sek.): "Für einige hohe Funktionäre sind Sie jedoch einer der Helden der vorrevolutionären Zeit. Deshalb kommt dieses Komitee zu dem Schluss, dass Sie in das Hotel zurückkehren sollen, wo es Ihnen so gut gefällt. Aber dessen können Sie gewiss sein: Sollten Sie das Hotel Metropol jemals verlassen, werden Sie auf der Stelle erschossen. Der nächste Fall!"

Sprecher: Von Soldaten bewacht, kehrt der Graf zurück ins Hotel Metropol, in dem er bereits seit vier Jahren residiert. Dort erklärt er erst mal dem Personal die neue Situation:

O-Ton 2 (Ein Gentleman in Moskau, 24 Sek.): "Meine werten Freunde", sagte der Graf. "Wie ihr vielleicht wisst, wurde ich zu einem Tête-à-Tête in den Kreml eingeladen. Dort kamen etliche pflichtgemäß mit Ziegenbart gezierte Staatsdiener des derzeitigen Regimes zu der Entscheidung, dass ich für das Verbrechen, als Aristokrat geboren zu sein, dazu verurteilt werden soll, den Rest meines Lebens ... in diesem Hotel zu verbringen."

Sprecher: Seine großzügige Suite muss der Graf allerdings räumen und gegen eine winzige Dachkammer tauschen. Später beginnt er sogar selbst zu dienen und als Oberkellner im Restaurant des Hotels zu arbeiten. Trotz der verlorenen Privilegien bleibt er zuversichtlich:

O-Ton 3 (Ein Gentleman in Moskau, 08 Sek.): Wie Robinson Crusoe, der auf der Insel der Verzweiflung gestrandet war, würde der Graf durchhalten, indem er sich mit den praktischen Dingen befasste.

Sprecher: Dabei verlaufen die Tage des Grafen zunächst nach immer dem gleichen Muster. Er ahnt nicht, dass sich auch sein Leben durch die plötzliche Ankunft eines kleinen Mädchens noch einmal grundlegend verändern wird. Zunächst bleibt sein Blick durch die Fenster des Metropol auf das Außen gerichtet - auf ein Land, das längst nicht mehr sein altes Russland ist.

O-Ton 4 (Ein Gentleman in Moskau, 13 Sek.): Denn die Bolschewiken hatten sich vorgenommen, die Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, und sie würden nicht ruhen, bis der letzte Rest seines Russlands ausgerissen, zerschlagen oder ausgelöscht war.

Abmoderationsvorschlag:

Wie das kleine Mädchen das Leben des Grafen nachhaltig auf den Kopf stellt, erzählt der Sprecher Hans Jürgen Stockerl in seiner ausdrucksstarken Lesung des leicht daherkommenden, intelligenten Romans von Amor Towles. Die ungekürzte Hörbuch-Fassung von "Ein Gentleman aus Moskau" gibt's exklusiv nur bei Audible. Mehr dazu erfahren Sie auch unter audible.de/tipp.

