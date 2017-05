Hörbuch-Tipp: "Rebellion: The First Empire 1" von Michael J. Sullivan - Furioser Auftakt zur neuen High-Fantasy-Saga des amerikanischen Bestseller-Autors

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Der amerikanische Bestseller-Autor Michael J. Sullivan schreibt Fantasy-Romane, die richtig rocken. Für seine in 14 Sprachen übersetzten Riyria-Chroniken gewann er über 100 Preise. Jetzt startet er mit "Rebellion" eine neue Saga. Schon der Beginn hat es in sich. Es kommt zum Aufstand der Menschen gegen die Götter. Denn während die Götter in kunstvoll angelegten Städten wohnen, über Magie verfügen und niemals altern, hausen die Menschen in armseligen Dörfern, geplagt von Hunger und Krankheiten. Oliver Heize verrät Ihnen in unserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp mehr über "Rebellion" von Michael J. Sullivan.

Sprecher: Eigentlich ist es unvorstellbar, was der junge Mensch Raithe wagt: Als er von einem der Götter angegriffen wird, wehrt er sich und schlägt ihn nieder:

O-Ton 1 (Rebellion, 0:21 Min.): "Ich will wissen, wie viel Zeit wir haben, bevor er wieder aufsteht. Dauert es länger, wenn ich seinen Kopf abschneide?" Der Diener verdrehte die Augen. "Der steht nicht auf! Du hast ihn getötet." "Bei Tetlins Arsch! Das ist ein Gott - Götter sterben nicht. Sie sind unsterblich."

Sprecher: Zu Raithes Überraschung bleibt der niedergeschlagene Gott allerdings wirklich tot am Boden liegen. Damit ist auch klar:

O-Ton 2 (Rebellion, 0:04 Min.): "Sie werden uns jagen. Wir müssen hier weg, und zwar sofort."

Sprecher: Es spricht sich aber schnell herum, dass Raithe einen der angeblich unsterblichen Götter besiegt hat. Und ehe er es sich versieht, ist er auch schon Anführer eines Aufstandes der Menschen und kämpft gegen die Unterdrückung durch die Götter. Doch die schlagen mit aller Gewalt zurück:

O-Ton 3 (Rebellion, 0:08 Min.): "Ihr alle seid der Rebellion beschuldigt - Rebellion gegen euren Fhan, euren Gott und gegen die Natur."

Sprecher: Und es scheint, als ob die Götter - wie seit Anbeginn der Zeit - die Oberhand behalten und die Menschen mal wieder verlieren würden:

O-Ton 4 (Rebellion, 0:18 Min.): "Die Wölfe waren immer noch hinter ihnen. Ihr Bellen, Heulen und Knurren hallte im Wald wider. Persephone und Malcolm sahen zu Raithe, beide hatten die Augen weit aufgerissen. "Besser, als gefressen zu werden", sagte Malcolm und überraschte Raithe, indem er als Erster in die Dunkelheit sprang."

Sprecher: Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht mit den Rebellen, ihrem Anführer Raithe und dem Aufstand gegen die Götter: Den ersten Teil dieses aufregenden und actionreichen Fantasy-Epos "Rebellion" von Michael J. Sullivan gibt es ab sofort bei Audible als digitales Hörbuch zum Download - ungekürzt und großartig gelesen von Oliver Siebeck.

Abmoderationsvorschlag:

Weitere Infos zu "Rebellion: The First Empire 1", dem furiosen Auftakt der neuen High-Fantasy-Saga von Michael J. Sullivan, finden Sie auch im Internet unter audible.de/tipp.

