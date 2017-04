Hörbuch-Tipp: "Die Grausamen" von John Katzenbach - Packender Thriller über zwei gescheiterte Ermittler und eine gausame Erkenntnis

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

John Katzenbach war früher mal Gerichtsreporter. Jetzt schreibt er Psychothriller auf höchstem Niveau. Zwei Jahre haben wir auf ein neues Buch von ihm gewartet - und das ist noch viel härter, schneller und abgründiger als wir es bisher von ihm gewohnt waren. "Die Grausamen" heißt es - und in diesem packenden Thriller lässt Katzenbach zwei abgehalfterte Ermittler einen 20 Jahre zurückliegenden Vermisstenfall neu aufrollen. Oliver Heinze verrät Ihnen mehr über "Die Grausamen" in unserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp.

Sprecher: 9. Oktober 1996, in einem noblen Vorort an der US-Ostküste: Um genau 21 Uhr 27 greift eine völlig verzweifelte Mutter zum Telefonhörer und ruft die Notrufzentrale an:

O-Ton 1 (Die Grausamen, 0:22 Min.): "Sie ist verschwunden, sie ist verschwunden, sie ist nicht nach Hause gekommen, und jetzt ist sie verschwunden ... wir haben überall gesucht, aber sie ist nirgends zu finden ..." "Beruhigen Sie sich bitte! Wer ist verschwunden?" "Tessa! Meine Tochter! Sie war auf dem Heimweg vom Haus einer Freundin, und sie ist nicht bei uns eingetroffen, wir haben draußen alles nach ihr abgesucht, aber wir können sie nicht finden ..."

Sprecher: Das junge Mädchen bleibt aber wie vom Erdboden verschluckt. Der Fall wird nie aufgeklärt. Bis dann zwanzig Jahre später zwei abgehalfterte Ermittler ihre letzte Chance bekommen und erneut auf den Fall angesetzt werden: Gabe, ein nach einer Familientragödie traumatisierter Alkoholiker, und Marta, die während einer Verfolgungsjagd versehentlich ihren Partner erschossen hat. Und die beiden stoßen tatsächlich auf eine neue Spur:

O-Ton 2 (Die Grausamen, 0:20 Min.): "Und? Wurde Tessas Leiche gefunden?" "Nein, noch nicht." "Hat sich jemand zu der Entführung bekannt?" "Nein." "Aber Sie haben etwas anderes herausgefunden." "Ja." "Und was?" "Wir haben herausgefunden, dass es zwischen Tessas Verschwinden und vier späteren Morden in meinem Zuständigkeitsbereich einen Zusammenhang gibt."

Sprecher: Schnell wird klar, dass die Polizeiführung keinerlei Interesse an der Wahrheit hat. Gabe und Marta bohren aber trotzdem weiter und spielen dabei mit ihrem eigenen Leben.

O-Ton 3 (Die Grausamen, 0:18 Min.): "Verflucht noch mal, Gabe, verflucht noch mal, wo zum Teufel steckst du?", zischte sie zwischen zusammengebissenen Zähnen. Sie dachte an alles, was sie und Gabe bislang herausgefunden hatten. Nichts Konkretes, nichts, was ihnen irgendjemand als Beweis durchgehen lassen würde. Ein hauchdünnes Gespinst..."

Sprecher: Genial geschrieben, voller Abgründe und in jeder Sekunde fesselnd: "Die Grausamen" von John Katzenbach ist ein absolutes Meisterwerk - großartig gelesen von Uve Teschner und ab sofort als digitales Hörbuch bei Audible zum Download erhältlich.

Abmoderationsvorschlag:

John Katzenbach ist ja bekannt dafür, dass er in seinen Thrillern tiefe, manchmal sogar schockierende Einblicke in die menschliche Psyche gibt. Genau das macht er auch in seinem neuen Thriller "Die Grausamen". Wenn Sie mitfiebern wollen: Das Hörbuch können Sie ab sofort downloaden unter audible.de/tipp.

