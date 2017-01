Hörbuch-Tipp: "Im Schatten das Licht" - Bestseller-Autorin Jojo Moyes' neuester Roman jetzt schon als Hörbuch

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Mit "Ein ganzes halbes Jahr" hat Jojo Moyes [sprich: Dschodscho Mäus] weltweit Millionen von Menschen berührt und letztes Jahr hat es die Geschichte sogar auf die große Kino-Leinwand geschafft. Nun gibt es (VÖ 27.01.) den vermutlich nächsten Bestseller der beliebten Autorin "Im Schatten das Licht" endlich auch in deutscher Sprache und als Hörbuch bei Audible: Oliver Heinze mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecher: Nach dem Tod ihrer Mutter und Großmutter hat die vierzehnjährige Sarah nur noch ihren Großvater. Und die beiden teilen die große Liebe zu Pferden: Täglich trainiert der ehemalige Dressurreiter seine Enkelin und ihr Pferd. Bis eines Tages etwas Schreckliches passiert.

O-Ton 1 (Im Schatten das Licht, 0:18 Min.): "Boo probte den Aufstand. Seine Hufe schlugen auf den Pflastersteinen Funken. Sein Kopf schoss hoch. Vor ihr ließ sich Sarahs Großvater zu Boden sinken. Sie sprang vom Pferd. 'Papa', schrie sie und zog an seinem Arm, ohne die Zügel loszulassen. 'Papa, steh' auf!'"

Sprecher: Ein Schlaganfall! Ohne Großvater Henri bleibt Sarah allein zurück. Aus Angst, möglicherweise in ein Heim zu müssen, schlägt sie sich ohne Unterstützung durch. Doch dann kommt ihr die Anwältin Natasha auf die Schliche.

O-Ton 2 (Im Schatten das Licht, 0:13 Min): "Wo sind deine Eltern, Sarah?' 'Meine Mum wohnt hier nicht. Nur ich und Papa, mein Großvater.' 'Und wo ist er?' Sie zögerte. 'Im Krankenhaus.' 'Und wer kümmert sich um dich?' Sie antwortete nicht. 'Wie lange bist du schon allein?' 'Ein paar Wochen.'"

Sprecher: Auch Natashas Leben läuft alles andere als rund. Seit einem Jahr leben sie und ihr Mann Mac getrennt. Doch nun ist er wieder in London und so lange das gemeinsame Haus noch nicht verkauft ist, müssen sich die beiden arrangieren. Was gar nicht leicht ist, da Natashas Gefühle für ihn noch längst nicht erloschen sind.

O-Ton 3 (Im Schatten das Licht, 0:19 Min): "Sie erinnerte sich jetzt, wie sie unter dem noch gardinenlosen Fenster in seinen Armen gelegen und in die Nacht hinausgeblickt hatte. Ein Flugzeug war über den Himmel gezogen. Wie sie so seinen Arm auf ihrem Körper spürte und das riesige alte Haus um sich herum, war sie erfüllt gewesen von der Gewissheit, dass sie alles erreichen konnten."

Sprecher: Trotz ihres eigenen Gefühlschaos' nehmen Natasha und ihr Mann Sarah bei sich auf und es sieht danach aus, als würde ihre Liebe doch noch eine Chance bekommen. Allerdings wissen die beiden nicht, dass Sarah ein großes Geheimnis vor ihnen verbirgt. Eine bewegende Geschichte über Freundschaft, Treue und Verlust - gibt's ab sofort bei Audible.

Abmoderationsvorschlag:

Gelesen wird das Ganze übrigens von Luise Helm, die nicht nur alle bisherigen Hörbücher von Jojo Moyes interpretiert hat, sondern auch die sexy Synchron-Stimme von Hollywood-Star Scarlett Johansson ist. Zu hören gibt es sie mit "Im Schatten das Licht" ab sofort auf www.audible.de.

