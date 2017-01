Wunderbar vorgetragene Geschichten - Darum lieben Kinder und Eltern Hörspiele und Hörbücher!

Dateiname: bme-kinderhoerbuchumfrage.mp3

Dateigröße: 1,26 MB

Länge: 01:22 Minuten Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Hörspiele und Hörbücher sind aus deutschen Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Acht von zehn Kindern wachsen laut einer aktuellen Audible-Umfrage mit ihnen auf, bei den 3- bis 8-Jährigen hören sogar noch mehr zu. Oliver Heinze hat sich mal auf der Straße umgehört, warum das so ist und wie große und kleine Hörbuchfans von Hörspielen und Hörbüchern profitieren.

Sprecher: Etwas mehr als die Hälfte der Kinder hören hierzulande mindestens einmal pro Woche ein Hörspiel oder ein Hörbuch. Zwei Drittel sind es sogar bei den 3- bis 8-Jährigen. Die lieben das ganz besonders:

O-Ton 1 (Straßenumfrage, 0:16 Min.): "(1) "Am liebsten höre ich "Jim Knopf und der Lokomotivführer." (2) "Sams! Weil der hat so Wunschpunkte im Gesicht und der erfüllt Wünsche und das finde ich cool." (3) "Bibi Blocksberg. Ich finde das so lustig, weil die halt hexen." (4) "Ich höre am liebsten Wickie: Hey, hey, Wickie!"

Sprecher: Eltern haben dabei laut der Audible-Umfrage übrigens eine Vorbildfunktion: Mögen sie Hörspiele und Hörbücher, vertiefen sich irgendwann auch ihre Kinder darin. Viele Eltern begrüßen und fördern das aber auch ganz gezielt:

O-Ton 2 (Straßenumfrage, 0:22 Min): (1) "Ja, das finden wir schon gut und sinnvoll, weil die Hörspiele auch die Kreativität fördern, dass die Kinder mal ein bisschen zur Ruhe kommen und dabei auch prima einschlafen können." (2) "Weil die sich dann halt auf eine andere Art und Weise konzentrieren können - und da halt auch viele neue Wörter kennenlernen." (3) "Ich finde, das fördert die Phantasie und das beruhigt die Kinder auch ganz gut." (4) "Das ist eine ganz feine Sache."

Sprecher: Aber nicht nur der Nachwuchs hat am Ende was davon, sondern auch die Eltern:

O-Ton 3 (Straßenumfrage, 0:17 Min): (1) "Dass die Kinder in dem Sinne dann auch sinnvoll beschäftigt sind in dem Bereich. Und wir als Eltern auch in dem Sinne eine ruhigere Phase haben." (2) "Also wir hören uns in unserer Familie gerne gemeinsam Hörspiele an. Man kann sich schön auf die Couch kuscheln. Das ist total schön." (3) "Ja, wenn die auf der Couch sitzen, mit Kopfhörern in den Ohren, ist das natürlich auch für die Eltern viel entspannter (lacht)."

Abmoderationsvorschlag:

Wenn auch Sie die Kreativität, die Fantasie und die Sprachentwicklung Ihrer Sprösslinge mehr fördern wollen: Unterhaltung und Bildung für die Ohren gibt´s bei Audible.de. Für die Kleinen stehen mehr als 9.000 Titel zur Auswahl - von "Benjamin Blümchen" über "Mary Poppins" bis zum "Kleinen Drachen Kokosnuss". Einfach mal reinklicken.

ACHTUNG REDAKTIONEN: Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio@newsaktuell.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell