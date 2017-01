Hörbuch-Tipp: "Fifty Shades of Grey 2" von E.L. James - Gefährliche Liebe

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Heiß, heißer, "Fifty Shades of Grey": Autorin E.L. James lieferte mit ihrer erotischen Roman-Trilogie einen Rekord nach dem anderen. Der erste Band "Fifty Shades of Grey: Geheimes Verlangen" stand sagenhafte 147 Wochen ununterbrochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Die dazugehörige Verfilmung sahen alleine in Deutschland am Start-Wochenende 1,35 Millionen Menschen. Am 9. Februar kommt endlich auch der zweite Teil ins Kino. Wer nicht mehr so lange warten möchte, der kann jetzt schon mal das Kopfkino einschalten und sich das Hörbuch "Fifty Shades of Grey 2: Gefährliche Liebe" anhören - übrigens unser Audible-Hörbuch-Tipp der Woche von Oliver Heinze.

Sprecher: Verunsichert durch die gefährlichen Leidenschaften und dunklen Geheimnisse ihres Liebhabers Christian Grey, bricht Ana Steele den Kontakt ab. Doch das Verlangen bleibt...

O-Ton 1 ("Shades of Grey", 0:23 Min.): "...die Küsse, die Badewanne, seine Zärtlichkeit, sein Humor und sein dunkler, sexy Blick. Fünf Tage ohne ihn. Fünf Tage der Qual, die sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Ich schlinge die Arme um den Körper. Er fehlt mir. Er fehlt mir wirklich. Und ich liebe ihn. So einfach ist das."

Sprecher: Als Christian dann aber vorschlägt, sich wenigstens noch ein einziges Mal zu treffen, kann Ana nicht anders und willigt sofort ein.

O-Ton 2 ("Shades of Grey", 0:15 Min.): "Er hebt mich hoch und trägt mich scheinbar mühelos ins Schlafzimmer. Dort stellt er mich neben dem Bett auf die Füße und knipst die Lampe auf dem Nachtkästchen an, bevor er die cremefarbenen Vorhänge zuzieht. 'Und jetzt?', fragt er mit leiser Stimme. 'Schlaf mit mir!'"

Sprecher: Ana stürzt sich erneut in eine Affäre mit ihm. Bei der überschreitet sie immer wieder Grenzen und erfährt mehr über die düstere Vergangenheit von Christian.

O-Ton 3 ("Shades of Grey", 0:21 Min): "Ich lausche mit schlechtem Gewissen von der Tür aus. Mit wem redet er? 'Allmählich reißt mir der Geduldsfaden. Lass sie in Ruhe! Sie hat nichts mit ihr zu tun, verstanden?' Er klingt wütend. 'Das weiß ich. Aber es ist mein Ernst, Elena. Lass' sie verdammt noch mal in Ruhe! Muss ich dir das schriftlich geben? Gute Nacht!' Er knallt das Handy auf den Tisch."

Sprecher: Ana bekommt die Eifersucht von Christians Ex-Liebhaberinnen zu spüren. Und sie zweifelt daran, ob es wirklich so gut war, sich wieder auf Christian einzulassen...

O-Ton 4 ("Shades of Grey", 0:16 Min): "... 'Ich habe noch nie verstanden, was du überhaupt an mir findest. Und als ich dich vorhin mit ihr gesehen habe, ist mir das erst so richtig bewusst geworden.' Schniefend wische ich mir mit dem Handrücken über die Nase und blicke in seine ausdruckslose Mine. 'Herrgott noch mal, rede endlich mit mir!'"

Sprecher: Mit dem Hörbuch des zweiten Teils der "Fifty Shades of Grey"-Trilogie, die man übrigens bei Audible runterladen kann, tauchen wir noch tiefer ein in die erotische Welt aus Schmerz, Lust und Leidenschaft.

Abmoderationsvorschlag:

Ich darf ja die expliziten, erotischen Stellen hier im Radio leider nicht spielen, weil sonst mein Chef einen Herzinfarkt bekommt. Wer sich aber die drei Hörbücher zu "Fifty Shades of Grey" auf audible.de runterlädt, hört wirklich alles. Ganz großes Kopfkino!

