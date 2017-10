Launch Event "Florale by Triumph" in Berlin mit Schauspielerin Julianne Moore

1 weiterer Medieninhalt

BERLIN, GERMANY - OCTOBER 05: Actress Julianne Moore attends the Florale By Triumph Dinner Hosted By Julianne Moore at Altes Stadthaus on October 5, 2017 in Berlin, Germany. (Photo by Adam Berry/Getty Images for Triumph) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56445 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke ... Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Blitzlichtgewitter: Über den roten Teppich vor dem monumentalen Alten Stadthaus in Berlin schreitet am Abend des 5. Oktober Oscargewinnerin und Schauspielerin Julianne Moore. Sie ist das globale Gesicht der neuen Premium-Untermarke "Florale by Triumph", die an diesem Abend mit einem exklusiven Dinner Event weltweit gelaunched wird. Neben dem Stargast aus Hollywood kamen zahlreiche Prominente wie Iris Berben, Barbara Schöneberger, Hannah Herzsprung, Anna Maria Mühe und die Triumph-Markenbotschafterin Nazan Eckes.

Rund 100 Gäste, bestehend aus Prominenten, nationaler und internationaler Presse, VIP-Handelspartnern und der Führungsriege von Triumph wurden mit einem kulinarischen Drei-Gänge-Menü, kreiert von der berühmten Küchenchefin Victoria Eliasdóttir, und opulent dekorierten Blütenarrangements in die Welt der neuen "Florale by Triumph" Kollektion entführt. Als Live-Act trat die junge Berliner Popsängerin Lary auf, die die Gäste mit deutschsprachigem Pop in einer Mischung aus Blues, Soul, Rock und Elektro begeisterte. Die "Florale by Triumph" Kollektion bleibt der 131 Jahre alten Tradition von Triumph treu: bewährte Passformen, innovative Verarbeitungstechniken und höchste Qualität. Einzigartige Stretch-Spitze mit Pfingstrosenmotiven und üppige Stickereien mit Blumen wie Iris, Dahlien und Rosen verzieren die Modelle. Julianne Moore freute sich in ihrer Rede über ihr Engagement als Markenbotschafterin: "Florale by Triumph steht für alles, was ich mir für meinen eigenen Stil wünsche - die Modelle sind elegant und zeitgemäß, und ich fühle mich darin wunderschön. Die Kollektion ist einfach atemberaubend und ich freue mich sehr, jetzt zur Triumph Familie zu gehören."

Suzanne McKenna, Global Head of Brand bei Triumph, resümiert: "Es ist uns eine große Ehre, Julianne Moore heute Abend als Botschafterin unserer neuen Marke "Florale by Triumph" in der Triumph Familie begrüßen zu dürfen. Sie ist das Idealbild einer wahrhaft anspruchsvollen und stylischen modernen Frau und passt perfekt zu unserer neuen Kollektion."

Die Herbst-/Winter-Kollektion "Florale by Triumph" ist ab September 2017 im eCom und in Geschäften erhältlich.

Triumph gehört zu den weltweit größten Herstellern von Intimate Apparel. Mit seinen Hauptmarken Triumph® und sloggi® vertreibt das Unternehmen seine Produkte in mehr als 120 Ländern. Weltweit beliefert Triumph 40.000 Wholesale Kunden und verkauft seine Produkte an 3.600 kontrollierten Verkaufsstellen sowie in zahlreichen eigenen Online Shops. Die Triumph Gruppe erzielt mit nahezu 25.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,58 Mrd. CHF (2016). Das Unternehmen ist Mitglied der Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Pressekontakt:

Willich Communications GmbH

Konstanze.koenig@willichpr.de

+49 - 40 - 30 70 88 - 72

Original-Content von: Triumph International AG, übermittelt durch news aktuell