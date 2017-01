Samsung, HTC, Apple und Huawei: Top-Smartphone-Angebote bei o2 / Sasmung Galaxy S7 White für nur 499 Euro bei o2 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56051 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Telefónica Deutschland Holding AG" Bild-Infos Download

München (ots) - Aktuelles Highlight: Samsung Galaxy S7 für nur 499 Euro

- Alle Smartphone-Shopper profitieren von erstklassiger Auswahl zu niedrigen Preisen

o2 startet mit vielen Top-Smartphone-Angeboten ins Jahr 2017. Aktuell bietet die Marke das Samsung Galaxy S7 für nur 499 Euro oder das HTC 10 für nur 509 Euro an. Zusätzlich senkt o2 die Preise für alle Top-Smartphones: Das iPhone 7 ist zum Beispiel für nur noch 759 Euro zu haben, das Smartphone-Flaggschiff P9 von Huawei kostet lediglich 439 Euro. Alle Preise gelten ohne Tarif. Denn ab sofort kann jeder bei o2 sein gewünschtes Smartphone vertragsunabhängig einfach und schnell per Einmalzahlung kaufen. Alle Smartphone-Shopper profitieren dabei von der großen Auswahl aktuellster Geräte zu Top-Konditionen, schneller Lieferung sowie Beratung und Support von den o2 Gurus.

"Wir haben in den vergangenen Monaten sehr genau analysiert, worauf es unseren Neu- und Bestandskunden beim Hardware-Kauf ankommt", sagt Markus von Böhlen, Director Devices, Trading & Supplychain bei Telefónica Deutschland. "Dabei hat sich vor allem eines herauskristallisiert: Kunden wollen und brauchen heute mehr Flexibilität beim Kauf eines Endgerätes." Die Gründe hierfür sind vielfältig: "Einige Kunden suchen stets nach dem neuesten Modell mit noch mehr Speicher und noch besseren Features, bei anderen ist das aktuelle Endgerät beschädigt oder der Akku schwächelt. Wiederum andere möchten ihr Smartphone lieber drei Jahre behalten, weil sie mit Modell und Funktionalität gut zurechtkommen", erklärt Markus von Böhlen. Im Ergebnis möchten inzwischen mehr als 50 Prozent der Kunden ihre Hardware spontan bzw. unabhängig von einem möglichen Vertragswechsel oder einer Vertragsverlängerung kaufen.

Diesen Kunden bietet o2 ab sofort ein erstklassiges vertragsunabhängiges Hardware-Angebot, das ihnen das gesamte Portfolio mit allen Farb- und Speichervarianten zur Auswahl stellt - zu sehr attraktiven Preisen. Volle Flexibilität ist dabei garantiert: Den Kunden steht neben dem Kauf per Einmalzahlung auch weiterhin über o2 My Handy eine Ratenzahlung ohne Zusatzkosten offen.

Attraktive Preise, Service vor Ort und Bestellung nach Hause

In den o2 Shops erfreuen sich Smartphones und Tablets inzwischen einer größeren visuellen Präsenz, um Kunden gezielt auf die neuen Angebote aufmerksam zu machen. Sie können im Shop ganz in Ruhe nach dem passenden Smartphone stöbern oder sich bei der Kaufentscheidung von den kompetenten o2 Gurus beraten lassen. Diese stehen auch bei der Einrichtung des Geräts mit Rat und Tat zur Seite. Sollte das Smartphone oder Tablet beschädigt sein, rundet die Reparaturannahme im Shop das Service-Angebot ab. Ein Leihgerät ist in dem Service enthalten, ebenso wie eine Datenrettung. Modelle, die nicht vor Ort zum Mitnehmen erhältlich sind, können Kunden per eDelivery im Shop bestellen und bequem am nächsten Tag zu sich nach Hause liefern lassen.

