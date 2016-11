Ischgl: Top Pistenverhältnisse zum Saisonstart mit PUR

Ischgl (ots) - Die Skisaison 2016/17 in Ischgl ist eröffnet. Ausgezeichnete Pistenverhältnisse und das Open-Air-Konzert mit der deutschen Band PUR sorgten am 26. November in der Alpen Lifestylemetropole für ein stimmungsvolles und rekordverdächtiges Saisonopening.

"Komm mit mir ins Abenteuerland" - 22.000 Wintersportler feierten am 26. November beim diesjährigen Top of the Mountain Opening Concert zu den le-gendären Hits der deutschen Popband PUR einen rekordverdächtigen Start in die Wintersaison. Vor traumhafter Kulisse in der Tiroler Lifestylemetropole Ischgl versetzten Gute-Laune-Songs wie "Ich lieb Dich", "Lena" oder "Achtung" das Publikum in ausgelassene Stimmung. Ausgelassen war auch die Laune der Veranstalter, die sich über eine Rekordbesucherzahl freuen konnten. Für "Funkelperlenaugen" sorgten tagsüber bei den Wintersportlern aber auch die Pistenverhältnisse: Trotz des Warmwettereinbruchs ermöglichten die Schneefälle von Anfang November im Skigebiet traumhafte Pistenverhältnisse. Ab sofort bis Ende April heißt es im "Abenteuerland Ischgl" Skifahren auf unzähligen Pistenkilometern - von Österreich bis in die Schweiz. Neu ab diesem Winter: Die spektakuläre Talfahrt mit der zwei Kilometer langen Flying-Fox Anlage "Ischgl Skyfly" und die Beutezüge mit der "iSki Ischgl App" auf den neuen Schmugglerrunden in Gold, Silber und Bronze. Zwei Bandmitglieder, Schlagzeuger Frank Dapper und Bassist Joe Crawford, ließen es sich nicht nehmen, die Flying Fox Anlage gemeinsam mit Vertretern der Seilbahngesellschaft und des Tourismusverbandes für den Winterbetrieb zu eröffnen und die Ischgl Skyfly auch gleich selbst zu testen.

Ischgl-Konzerttipp: Am Ostersonntag, 16. April 2017, zündet Echogewinner Andreas Bourani beim "Top of the Mountain Easter Concert" in Ischgl mitten im Skigebiet ein "Feuerwerk der Endorphine". Wintersportler erleben den Deutschen Chartstürmer mit Hits wie "Auf uns", "Ultraleicht" und "Astronaut" ab 13 Uhr auf der weltbekannten Idalp-Bühne auf 2.300 Metern Höhe. Der Eintritt zum Konzert ist mit gültigem Skipass frei. Auf Skifahren muss Mitte April keiner verzichten, denn auch bei wärmeren Temperaturen bieten die 238 Pistenkilometer dank Ischgls Höhenlage bis zum 1. Mai 2017 perfekte Pistenbedingungen.

