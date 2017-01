DGAP-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Jahresergebnis 2016

DGAP-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Deutsche Grundstücksauktionen AG: Jahresergebnis 2016 03.01.2017 / 10:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis 2016 Berlin, 03.01.2017 Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400) und ihre fünf Tochtergesellschaften haben erneut einen Objektumsatz oberhalb der 100-Millionen-Euro-Grenze erzielt. Damit wurde auch das Ziel erreicht erstmals in der Unternehmensgeschichte drei Jahre in Folge diese Umsatzschwelle zu übertreffen. Die Gesellschaften haben sich unterschiedlich entwickelt, den größten Zuwachs erzielte die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG. Insgesamt wurden 1.888 Immobilien für EUR 100.277.460 verkauft, ein Rückgang um rd. 4,5 % gegenüber dem Vorjahr (EUR 105.061.464). Die Verkaufsquote aller angebotenen Immobilien stieg insgesamt um einen Prozentpunkt auf 90,1 %. Sehr positiv haben sich die Netto-Courtageumsätze entwickelt. Trotz des gesunkenen Objektumsatzes konnte eine Steigerung bei den um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Nettocourtageeinnahmen erzielt werden. Sie betrugen insgesamt rd. EUR 10,59 Mio. nach rd. EUR 10,34 Mio. im Vorjahr (+ 2,4 %). Im Einzelnen: Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte 320 Immobilien für EUR 32.670.800 versteigern. Unsere Tochtergesellschaft, die Sächsische Grundstücksauktionen AG, konnte 432 Immobilien für EUR 20.240.300 zuschlagen. Die ebenfalls 100%ige Tochtergesellschaft, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 206 Immobilien für EUR 12.264.900 verkauft. Unsere dritte Tochtergesellschaft, die Plettner & Brecht Immobilien GmbH, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 137 Immobilien für EUR 10.315.700 im Auktionsbereich und 10 Objekte für EUR 5.555.200 im Maklerbereich veräußert. Auf den Online-Auktionen der Tochtergesellschaft, Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH, wurden 628 Immobilien für EUR 3.491.260 verkauft. Unsere jüngste, ebenfalls 100%ige Tochtergesellschaft, die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 155 Objekte für EUR 15.739.300 versteigert. Wir verfolgen seit Jahren eine beständige Dividendenpolitik und schütten die erwirtschafteten Gewinne im größtmöglichen Maße an unsere Aktionäre aus. Zu diesem frühen Zeitpunkt hat naturgemäß noch keine Erfolgsrechnung stattfinden können. Aufgrund der guten Objekt- und Courtageumsätze gehen wir gleichwohl davon aus, auch im 18. Jahr in Folge eine attraktive Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr ausschütten zu können. Der konkrete Dividendenvorschlag und der genaue Termin für die Ende Juni geplante Hauptversammlung 2017 werden Mitte April bekanntgegeben. Über die Deutsche Grundstücksauktionen AG: Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen, Westdeutschen und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, der Plettner & Brecht Immobilien GmbH sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (www.diia.de) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unterwww.dga-ag.de -------------------------------------------------------------------------------- 03.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-88468-80 Fax: +49-30-88468-888 E-Mail: spowels@dga-ag.de Internet: www.dga-ag.de ISIN: DE0005533400 WKN: 553340 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533753 03.01.2017