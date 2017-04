WAZ: Bei den Grünen regiert die Panik - Kommentar von Tobias Blasius zur NRW-Wahl

Essen (ots) - Der dramatische Umfrage-Absturz scheint die taktisch sonst so gewieften Grünen in Nordrhein-Westfalen kopflos gemacht zu haben. Zwei Wochen vor der Landtagswahl schlagen sie mit Trommelwirbel die ohnehin eher theoretische Regierungsoption einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP aus. Sie tragen obendrein ihre Existenzangst durch das drohende Parlaments-Aus öffentlich zur Schau. Sie betteln um Zweitstimmen von SPD-Sympathisanten und schauen dabei traurig in die Kameras. Sehen so Sieger aus?

Der stolze grüne Kurs der Eigenständigkeit, jahrelang gepredigt, wird auf den letzten Metern panisch verlassen. Man kettet sich an eine SPD, die dem kleinen Koalitionspartner seit Monaten die Verantwortung für die arg durchwachsene rot-grüne Regierungsbilanz in den Kernfeldern innere Sicherheit, Wirtschaft und Bildung zuschieben will. Und der in konservativen Kreisen als allzu liberaler Grünen-Versteher beäugte CDU-Landeschef Laschet kann plötzlich auf Lagerwahlkampf machen und vor dem in Düsseldorf drohenden Linksblock warnen. Im Saarland hatte diese CDU-Taktik verfangen.

Wer die Verhältnisse derart ins Tanzen bringt wie die NRW-Grünen, muss sich nicht wundern, wenn er vollends ins Stolpern gerät.

Pressekontakt:

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell