WAZ: Schmerzhaft, aber nur konsequent - Kommentar von Stefan Schulte zum harten Brexit

Essen (ots) - Politisch ist es nur konsequent: Wenn die Briten aus der EU austreten, dann ohne Wenn und Aber. Sie können nicht die Scheidung von ihren europäischen Partnern einreichen, aber die Annehmlichkeiten behalten wollen. Es hat gedauert, bis sich diese Erkenntnis auf der Insel durchgesetzt hat. Und damit auch die Gewissheit, einen wirtschaftlichen Preis für die politische Unabhängigkeit zahlen zu müssen.

Einen Preis zahlen freilich auch hiesige Unternehmen, die vom Export leben. Trotzdem hat sich die Wirtschaftslobby vornehm zurückgehalten mit der Forderung nach einem weichen Brexit. Denn sie weiß auch um dessen Kehrseite: Ließe Brüssel die Briten ziehen, aber die Vorteile mitnehmen, würden die nächsten Austritte folgen und die EU sich alsbald auflösen. Der Horror dieses Szenarios übertrifft jeden noch so harten Brexit.

Einziger positiver Nebeneffekt: Britische Firmen, die den freien Marktzugang behalten wollen, müssen sich in Deutschland niederlassen. Ministerpräsidentin Kraft hat sie auch längst eingeladen. Da andere Bundesländer das auch tun, ist es an der Zeit, auf der Insel nun aktiv für Standorte in NRW zu werben.

