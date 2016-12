WAZ: Ein Warnschuss - Kommentar von Stephanie Weltmann zum Mitgliederschwund der Parteien

Essen (ots) - Kurz nachdem die US-Amerikaner den Weltenvereinfacher Donald Trump zum Staatsoberhaupt gewählt hatten, jubelten die Parteien in NRW. SPD, CDU, FDP und die Grünen berichteten von so zahlreichen neuen Mitgliedern, dass bald vom "Trump-Effekt" die Rede war. Fast hoffnungsvoll: Als hätten aufrechte Bürger in der Zuwendung zu den alten schwächelnden Parteien ihren Protest manifestiert gegen den Populismus.

Gab es diesen Zusammenhang, so ist er verpufft. 2016 haben SPD und CDU mehr Mitglieder verloren als neue eingetreten sind. Auf der Suche nach Gründen wird man auf Menschen treffen, die sich enttäuscht abwendeten. Die größere Gruppe aber werden Menschen sein, die erst gar kein Interesse für diese Parteien entwickelten. Weil sie sich durch sie nicht vertreten fühlen. Weil sie sich in dieser komplexen Welt aufs Private konzentrieren. Weil das alte Zugehörigkeitsgefühl abgelöst wurde von der kühlen Abwägung: Was habe ich davon, Mitglied zu sein? Darauf müssen die Parteien Antworten finden. Schwindet ihre Verankerung in der Gesellschaft, schwächt das ihren Anspruch als Interessenvertreter und das Grundgerüst unseres politischen Systems.

