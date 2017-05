AIDAperla erreicht Singapur

AIDAperla erreicht ersten Zwischenstopp Singapur. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55827 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AIDA Cruises" Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Am 9. Mai 2017 hat AIDAperla auf dem Weg von Japan nach Palma de Mallorca ihren ersten Zwischenstopp Singapur erreicht.

Am 10. Mai 2017 gibt Kapitän Boris Becker das Kommando "Leinen los!" zur nächsten Etappe. Am 25. Mai 2017 wird AIDAperla den Hafen von Limassol (Zypern) anlaufen. Das zwölfte Mitglied der AIDA Flotte wird am 30. Juni 2017 von Model und Moderatorin Lena Gercke in Palma de Mallorca getauft.

In Singapur stiegen weitere Crewmitglieder auf. Zudem wurden rund 50 Container mit Erstausrüstung für AIDAperla, darunter Stühle für die Bord-Restaurants und Liegen für das Pool Deck sowie Food und Getränke geladen. Darüber hinaus wurde u.a. die Ware für die Shops der Einkaufspassage AIDA Plaza sowie Werke renommierter nationaler und internationaler Künstler für die Kunstgalerie angeliefert.

Die rund 900 Crewmitglieder an Bord bereiten während der Überfahrt nach Palma de Mallorca alles für den Empfang der ersten Gäste vor.

Noch vor dem offiziellen Start der Taufreise am 24. Juni 2017 bietet AIDA Cruises ab dem 1. Juni 2017 verschiedene Einführungsfahrten an. Die 5-tägige "Welcome Cruise 1" ab/an Palma de Mallorca mit Stopps in Marseille, Barcelona und Valencia ist z.Bsp. bereits ab 549 Euro pro Person in der Innenkabine buchbar (AIDA PREMIUM Preis bei 2er Belegung inkl. 50 Euro Frühbucher-Ermäßigung).

Ab dem 1. Juli 2017 bereist AIDAperla von Palma de Mallorca sowie Barcelona auf siebentägigen Reisen das westliche Mittelmeer. Ab März 2018 ist die Hansestadt Hamburg Start- und Zielhafen von AIDAperla für siebentägige Rundreisen zu den schönsten Metropolen Westeuropas wie London, Paris, Brüssel oder Rotterdam.

Alle Reisen von AIDAperla sind ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.

Pressekontakt:

Original-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell