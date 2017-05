AIDAvita grüßt Elphi und Gäste des Hamburger Hafengeburtstag

Rostock (ots) - AIDA Cruises ist in diesem Jahr gleich mit vier Schiffen beim 828. HAMBURGER HAFENGEBURTSTAG zu Gast. Den Auftakt machte AIDAvita am Freitagmorgen, 5. Mai 2017.

Pünktlich am Abend um 19.30 Uhr legte AIDAvita vom Kreuzfahrtterminal Steinwerder zu einer kleinen Hafenrundfahrt vorbei an der Elbphilharmonie ab und nahm anschließend Kurs auf eine 14-tägige Selection Kreuzfahrt nach Großbritannien und Irland.

Neben AIDAvita besuchen in den nächsten zwei Tagen AIDAprima, am 6. Mai 2017, sowie AIDAluna und AIDAsol, am 7. Mai 2017, das größte maritime Volksfest im Norden. Unter dem Hashtag #aidacelebration können Besucher ihr Lieblingsfoto der Kussmundschönheiten mit anderen teilen.

Im Rahmen eines Prime Time Specials am Samstagabend werden auf den AIDA Kanälen die Höhepunkte zur Taufe aus dem letzten Jahr und die schönsten Momente der ersten AIDAprima Saison gezeigt sowie das große Geburtstagsfeuerwerk live übertragen.

AIDA begeistert das Publikum nicht nur vom Wasser aus, sondern lädt auch an Land zu ganz besonderen Attraktionen ein. In der HafenCity, in unmittelbarer Nähe des Kreuzfahrtterminals, können Besucher noch am Samstag und Sonntag in der 100 Quadratmeter großen AIDA Welt mehr über das vielfältige AIDA Urlaubsangebot erfahren und Showkabinen erkunden.

AIDA Cruises zeigt mit 82 Anläufen von insgesamt sechs AIDA Schiffen in diesem Jahr die stärkste Präsenz im Hamburger Hafen. Alle Reisen ab Hamburg sind buchbar im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07.

Aktuelles Bildmaterial von AIDAvita mit der Elbphilharmonie sowie weitere Impressionen rund um den diesjährigen Hafengeburtstag sind auf http://bit.ly/2qvFaOr zu finden.

