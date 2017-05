Geburtstagsparty im Doppelpack: AIDAprima feiert Einjähriges zum HAFENGEBURTSTAG HAMBURG

Rostock (ots) - Als Hauptsponsor schickt die Reederei vier Kreuzfahrtschiffe in die Hansestadt und präsentiert am Samstagabend das große AIDA Feuerwerk

1,6 Millionen Besucher erlebten im vergangenen Jahr zum Hamburger Hafengeburtstag eine spektakuläre Taufinszenierung für AIDAprima. Seitdem ist das Flaggschiff 52-mal ab Hamburg zu siebentägigen Rundreisen mit Kurs auf die schönsten Metropolen Westeuropas wie London, Paris, Brüssel oder Amsterdam aufgebrochen.

"Hamburg und AIDA gehören zusammen. Gemeinsam haben wir die Hansestadt zu einer der wichtigsten Kreuzfahrtmetropolen in Nordeuropa entwickelt", bekräftigt Hansjörg Kunze, Vice President Communication & Sustainability, AIDA Cruises. "Wir freuen uns, bereits zum 6. Mal Hauptsponsor des HAFENGEBURTSTAG HAMBURG sein zu dürfen und diesen stetig weiter mit entwickeln zu können."

Zum diesjährigen 828. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG feiert AIDAprima ihren ersten Geburtstag - und alle dürfen mitfeiern, sogar mitsingen: Während des Hafengeburtstages können Gäste in einer Videobox in der AIDA Welt in der HafenCity ihr ganz eigenes Ständchen zum Besten bringen. Aus allen Videobeiträgen wird dann im Anschluss der Geburtstagssong für AIDAprima kreiert. Unter dem Hashtag #aidacelebration kann jeder Fan seine AIDA Eindrücke des Hafengeburtstags-Wochenende teilen und diese auf einer Social Wall entweder auf www.aida.de oder auf der großen LED-Wand in der AIDA Welt in der HafenCity einsehen. Natürlich darf die Geburtstagstorte nicht fehlen: Über das Wochenende verteilt werden mehrere tausend Geburtstagstörtchen verschenkt.

Darüber hinaus erwarten die Besucher der 100 Quadratmeter großen AIDA Welt viele weitere Überraschungen. Neben zahlreichen Kinderaktionen können sich Gäste hautnah vom AIDA Gefühl in der Showkabine inspirieren lassen oder per 3D-Brillen und einem digitalen Schiffsmodell auf Erkundungstour gehen. Außerdem gibt es einen GIF Booth mit digitalem Output, heißt, echte Momente verwandeln sich in bewegte Bildsequenzen. Die Animationen lassen sich ganz einfach per E-Mail verschicken und können über Facebook, Twitter oder Instagram geteilt werden. Auch im Beachclub HAMBURG del mar erfahren Besucher mehr über das AIDA Urlaubsangebot.

Höhepunkte der Geburtstagsfeier von AIDAprima sind am Samstagabend, 6. Mai 2017, um 22:30 Uhr das große AIDA Feuerwerk und die fulminante Lichtershow von Bord und von Land. Vom Beachclub HAMBURG del mar aus haben Zuschauer den optimalen Blick auf das Feuerwerk und das bunte Treiben auf dem Wasser. AIDAprima wird dafür gegen 19:45 Uhr den Liegeplatz in Steinwerder verlassen und sich vor den Landungsbrücken positionieren. Für alle, die gern das vergangene Jahr von AIDAprima ab Hamburg Revue passieren lassen möchten und nicht live beim Feuwerk dabei sein können, gibt es ab 22:00 Uhr einen Facebook Livestream, der vom Entertainment Manager Stephan Hartmann von Deck aus moderiert wird. Nach dem farbenfrohen Spektakel, welches den Nachthimmel über dem Hafen zum Leuchten bringen wird, nimmt AIDAprima Kurs auf die schönsten Metropolen Westeuropas.

Neben AIDAprima besuchen drei weitere AIDA Kussmundschönheiten den HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Den Auftakt macht AIDAvita, die am Freitag, 5. Mai 2017, gegen 8:00 Uhr am Cruise Center Steinwerder anlegen wird. Das Auslaufen ist für 19:30 Uhr geplant. Bevor sich AIDAvita aus dem Hafen verabschiedet, nimmt das Schiff Kurs auf eine kleine Hafenrundfahrt vorbei an den Landungsbrücken und der Hamburger Elbphilharmonie. Anschließend macht sich AIDAvita auf den Weg zu einer 14-tägigen Selection Kreuzfahrt nach Großbritannien und Irland.

Zum krönenden Abschluss der Feierlichkeiten werden am Sonntag, 7. Mai 2017, AIDAluna von 8:00 bis 18:30 Uhr am Cruise Center Hafencity und AIDAsol von 08:00 bis 19:30 Uhr in Altona festmachen. Besucher können zum Abschluss der Feierlichkeiten beide AIDA Schiffe in einer kleinen Auslaufparade bewundern. Anschließend nimmt AIDAluna Kurs auf die Schönheiten Norwegens. AIDAsol bricht zu einer viertägigen Kurzreise nach Amsterdam und London auf.

AIDA Cruises zeigt mit 82 Anläufen von insgesamt sechs AIDA Schiffen in diesem Jahr die stärkste Präsenz im Hamburger Hafen und ist erneut ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt und Magnet für viele Hamburger und Gäste.

AIDA Cruises hat mit AIDAprima 2016 das weltweit erste Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt, das über einen Dual-Fuel-Motor verfügt und während seiner Liegezeit im Hafen mit emissionsarmen Flüssigerdgas (LNG) versorgt wird. Bereits seit einem Jahr wird AIDAprima erfolgreich emissionsarm mit LNG am Cruise Center Steinwerder betrieben. Kurze Zeit später erfolgte schrittweise auch in allen weiteren Häfen (Southampton, Le Havre, Zeebrügge und Rotterdam), die AIDAprima auf ihren siebentägigen Reisen anläuft, die Aufnahme des LNG-Betriebes.

Wer die einmalige Atmosphäre des Hamburger Hafens gern einmal selbst von Deck eines AIDA Schiffes erleben möchte, kann die Kreuzfahrten ab der Hansestadt im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 buchen.

Norwegens Fjorde mit AIDAsol Mai bis August 2017 10 Tage ab/bis Hamburg ab 1.249 EUR* p. P. AIDA Parkservice ab 119 EUR**

* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent

** Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aida.de/myaida

