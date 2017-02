Jobangebote auf See. AIDA Career Days 2017: Segel setzen für einen Job auf See - Informative Karrieretage an Bord der AIDA Flotte. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55827 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AIDA Cruises" Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Auch in diesem Jahr können sich im Rahmen der AIDA Career Days interessierte Bewerber von den zahlreichen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten an Bord der AIDA Flotte hautnah informieren. Der erste AIDA Career Day findet in diesem Jahr am 04. März 2017 an Bord von AIDAprima in Hamburg statt. Am 09. und 19. Mai, sowie am 04. Juli 2017 können potenzielle Crewmitglieder an Bord von AIDAdiva in Rostock Einblicke in ihren Wunscharbeitsplatz gewinnen.

Bei den Karrieretagen haben Fachkräfte die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen und praktisches Können sowohl in den Bereichen Wellness, Beauty, Shop und Fotografie als auch für den Gastronomiebereich unter Beweis zu stellen. Außerdem gewinnen sie einen Einblick in das Leben und Arbeiten an Bord eines modernen Kreuzfahrtschiffs und erhalten Informationen zu den Mitarbeiter-Benefits. Crew-Mitglieder aus den jeweiligen Bereichen führen durch das Schiff und teilen Erfahrungen aus erster Hand mit. Persönliche Interviews und Fragerunden mit den Kollegen von Bord sowie Personalentscheidern runden das Programm ab. Wer überzeugt und das abschließende Auswahlverfahren besteht, erhält noch am selben Tag eine vertragliche Zusage und die Möglichkeit mit dem neuen schwimmenden Arbeitsplatz die schönsten Plätze der Welt zu bereisen.

"Wir bieten ein attraktives Arbeitsumfeld und hervorragende Karriereperspektiven in den verschiedensten Bereichen. Mit den AIDA Career Days geben wir kreuzfahrtbegeisterten Bewerbern einen umfassenden und intensiven Einblick in die spannende Arbeitswelt von AIDA an Bord", sagt Haike Witzke, Vice President Human Resources Management.

Interessenten für die AIDA Career Days 2017 können sich ab sofort auf www.aida-jobs.de bewerben. Hier findet man auch mit wenigen Klicks weitere Informationen zu aktuellen Jobangeboten an Land und auf See sowie über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei AIDA Cruises.

Informationen zu AIDA Cruises:

AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlich erfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 8.000 Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDA Schiffe. AIDA betreibt und vermarktet mit derzeit 11 Kreuzfahrtschiffen eine der modernsten Flotten der Welt. Im Sommer 2017 begrüßt AIDA Cruises mit AIDAperla das zwölfte Kreuzfahrtschiff seiner Kussmundflotte und wird Reisen ab Palma de Mallorca sowie Barcelona anbieten. 2019 und 2021 folgen zwei weitere Neubauten. AIDA ist weltweit die erste Kreuzfahrtreederei, die mit dem Konzept "Green Cruising" ihre neue Schiffsgeneration ab 2019 zu 100 Prozent mit LNG (Flüssigerdgas) betreibt. www.aida.de

