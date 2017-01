AIDA Cruises wünscht eine prima Eröffnung der Elbphilharmonie Hamburg

Zwei Ikonen am Wasser - AIDAprima und Elbphilharmonie Hamburg. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55827 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AIDA Cruises" Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Mit der Elbphilharmonie hat die Stadt an der Elbe ein neues Wahrzeichen erhalten. Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises wünscht dazu eine prima Eröffnung. Seit 30. April 2016 startet AIDAprima, das neue Flaggschiff AIDA Cruises jeden Samstag von Hamburg aus zu den Metropolen Westeuropas und ist damit zu einem schwimmenden Wahrzeichen der Hansestadt geworden. Das Foto, in dem AIDAprima die Elbphilharmonie küsst, ist zum Erstanlauf des Neubaus am 21. April 2016 geglückt.

