AIDAcara: Buchungsstart für Teilstrecken der Weltreise

Rostock (ots) - Ab sofort ist ein streng limitiertes Kontingent von drei Teilrouten der Weltreise von AIDAcara, die ab dem 17. Oktober 2017 in 116 Tagen von Hamburg über unter anderem Rio de Janeiro und Buenos Aires, Auckland und Sydney bis zurück nach Hamburg führt, über alle Kanäle buchbar.

Die Reisedauer variiert zwischen 34 und 46 Tagen - eine perfekte Möglichkeit, sich den Traum von einer einmaligen Reise auch in kürzeren Etappen zu erfüllen. So können AIDA Gäste beispielsweise in 34 Tagen von Singapur nach Hamburg, in 36 Tagen von Hamburg nach Valparaíso oder in 46 Tagen von Valparaíso nach Singapur reisen. In der Form sind alle Etappen der Reise neu im Angebot von AIDA Cruises.

Die einzelnen Teilstrecken der Weltreise von AIDAcara sind bereits ab 2.695 Euro pro Person buchbar (inklusive 700 Euro Frühbucher-Preisvorteil bei Buchung bis 31. Mai 2017).

Die erste AIDA Weltreise im Rahmen des neuen AIDA Selection Programms führt bis zum 10. Februar 2018 in 41 Häfen, 23 Länder und fünf Kontinente.

Von Hamburg aus nimmt AIDAcara zunächst Kurs auf Südamerika. Traumziele wie Rio de Janeiro (Brasilien), Buenos Aires (Argentinien) und Ushuaia in Feuerland sind nur einige Stationen, bevor es von Valparaiso (Chile) aus zu den Osterinseln geht.

Weiter führt die Reise nach Tahiti, Moorea und Bora Bora im Südseeparadies Französisch-Polynesien. Auckland(Neuseeland), Sydney (Australien), das Great Barrier Reef, Bali, Singapur und die Malediven lassen das Herz eines jeden Entdeckers höher schlagen.

Die komplette AIDA Weltreise ist ab 11.995 Euro pro Person in der Innenkabine und inklusive Frühbucher-Plus-Ermäßigung buchbar.

Buchung und weitere Informationen zu AIDAcara und den Etappen der Weltreise ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/20270707 oder auf http://www.aidaselection.de/.

Preisbeispiele für die Teilstrecken der Weltreise von AIDAcara im Überblick:

Von Hamburg nach Valparaíso mit AIDAcara 17. Oktober bis 22. November 2017 36 Tage ab Hamburg bis Valparaíso ab 4.195 EUR* p. P. Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 790 EUR** p. P.

* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2017, jeweils streng limitiertes Kontingent ** Limitiertes Kontingent

Von Valparaíso nach Singapur mit AIDAcara 22. November 2017 bis 07. Januar 2018 46 Tage ab Valparaíso bis Singapur ab 6.495 EUR* p. P. An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 1.460 EUR** p. P.

* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 900 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2017, jeweils streng limitiertes Kontingent ** Limitiertes Kontingent

Von Singapur nach Hamburg mit AIDAcara 07. Januar bis 10. Februar 2018 34 Tage ab Singapur bis Hamburg ab 2.695 EUR* p. P. Anreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 670 EUR** p. P.

* AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 31.05.2017, jeweils streng limitiertes Kontingent ** Limitiertes Kontingent

