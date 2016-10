AIDA Cruises und Jessica Minh Anh: die Fashion Show begeistert mit einzigartigen Bildern / Jessica Minh Anh in Teresa Rosati auf AIDAluna in New York. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55827 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AIDA ... Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Am 23. Oktober 2016 war AIDAluna die perfekte Kulisse für ein bisher einmaliges Mode-Event in New York. Model und Unternehmerin Jessica Minh Anh präsentierte bei strahlendem Sonnenschein auf dem Sonnendeck ihre "J Autumn Fashion Show 2016" vor der atemberaubenden Kulisse von Manhattan.

Das Fashion Show war Teil des Projektes "Laufsteg auf dem Meer" 2016, mit dem Jessica Minh Anh in diesem Jahr bereits überwältigende Erfolge an der Seine in Paris sowie in Sydney gefeiert hat. Weitere berühmte Locations der "J Autumn Fashion Show" waren unter anderem der Grand Canyon Skywalk, die Londoner Tower Bridge oder der Pariser Eiffelturm.

