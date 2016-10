Kreuzfahrtschiff AIDAluna wird zur Bühne für Kult-Fashion-Show von Jessica Minh Anh vor der New Yorker Skyline / Jessica Minh Anh wearing Buccellati & Sebastian Gunawan on AIDAluna in NYC / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55827 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte ... Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Am 23. Oktober 2016 verwandelt Model und Unternehmerin Jessica Minh Anh in New York das Sonnendeck des Kreuzfahrtschiffes AIDAluna in einen Laufsteg. Vor der berühmten Skyline wird sie ihre berühmte "J Autumn Fashion Show 2016" veranstalten.

Zur besonderen Zusammenarbeit mit der weltberühmten Veranstalterin von Fashion-Shows erklärt Felix Eichhorn, Präsident von AIDA Cruises: "AIDA betreibt eine der modernsten Flotten der Welt und verkörpert höchste Qualität, Kreativität und die Zukunft - genau dafür steht Jessica in der Modewelt. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir ihr nächstes Event an Bord von AIDAluna präsentieren dürfen."

Das Kreuzfahrtschiff AIDAluna hat bereits seit seiner Indienststellung eine enge Verbindung zur Modewelt. 2009 übernahm das internationale Topmodel Franziska Knuppe die Patenschaft für das Schiff und kehrt seither immer wieder an Bord zurück, um sich mit ihrer Familie an Bord zu erholen.

Das mit Spannung erwartete Ereignis ist Teil des Projekts "Laufsteg auf dem Meer" 2016, mit dem Jessica Minh Anh in diesem Jahr bereits überwältigende Erfolge an der Seine in Paris sowie in Sydney gefeiert hat. Auf der "J Autumn Fashion Show", die bereits auf dem Grand Canyon Skywalk, auf der Londoner Tower Bridge und unter dem Eiffelturm gefeiert wurde, werden erstmals einzigartige Haute Couture, Schmuck und modernisierte traditionelle Kleidungsstücke aus verschiedenen Kontinenten von neun talentierten Designerinnen präsentiert. "Bei dieser Veranstaltung konzentriere ich mich auf die einzigartige Sicht von Frauen auf innovative Design-Techniken, seltene Farb- und Gewebemischungen sowie die Schlüsselfaktoren, die Überzeugungen und Kulturen überspannen. Jede Designerin hat eine interessante Geschichte zu erzählen und wird eine entsprechend beeindruckende Kollektion präsentieren. Ich kann es kaum erwarten, bis sich die ganze Welt von ihnen inspirieren lässt", schwärmt Jessica Minh Anh.

Jessica Minh Anh präsentiert bei dieser Show das bekannte Label Debaj Collection aus Katar, die peruanische Künstlerin Ani Alvarez Calderon, das libanesische Talent Rouba.G, die bekannte polnische Designerin Teresa Rosati, die brasilianische Schmuckdesignerin Cristina Sabatini sowie das rumänische Designerinnen-Duo Silvia Chiteala und Laura Cazacu von der Marke Chotronette. Die in Vietnam geborene, in Russland aufgewachsene und nun in Paris lebende Produzentin von Fashion-Shows stellt auch zwei neue Gesichter vor, die Libanesin Zeina Halabi, die Haute Couture herstellt, und den indonesischen Shootingstar Ivonne Magdalena vom Label VONE. Als perfekte Ergänzung zur theatralischen Produktion von Jessica Minh Anh hat der französische Hairstylist David Cotteblanche passend zu den exzentrischen Outfits der Models von der Architektur inspirierte Perücken und unkonventionelle Looks kreiert. Die "J Autumn Fashion Show 2016" wird kreativ unterstützt von Fotocare, CHICSTUDIOS NYC, Red Market Salon und Refine Method.

Weiteres Fotomaterial unter: http://ots.de/8LQOE

