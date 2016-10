Heute ist Buchungsstart bei AIDA

AIDA Katalog 2017/2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/55827 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AIDA Cruises" Bild-Infos Download

Rostock (ots) - Heute ist Buchungsstart für den neuen Katalog von AIDA Cruises "ERLEBEN SIE URLAUB NEU!". Enthalten sind Reisen im Zeitraum März 2017 bis April 2018 inklusive einem Ausblick auf ausgewählte Routen bis Oktober 2018. Zwölf Schiffe der AIDA Flotte nehmen auf 130 verschiedenen Routen Kurs auf über 215 Häfen in 70 Ländern auf sechs Kontinenten.

Die Buchung für alle Reisen von Sommer 2017 bis Winter 2017/2018 sowie ausgewählte Highlights aus dem Sommer 2018 ist ab 6. Oktober 2016 um 9 Uhr möglich.

Erstmals buchbar ist das neueste Schiff AIDAperla mit Reisen ab 1. September 2017 im westlichen Mittelmeer. AIDAperla nimmt auf vier verschiedenen Routen Kurs auf die Perlen des Mittelmeeres. Palma de Mallorca sowie Barcelona sind die Start- und Zielhäfen für diese siebentägigen Reisen.

Neu im Katalog sind auch erstmals zwei AIDA pur Reisen. Das Einzigartige dieser 13-tägigen Seereisen ist das AIDA Feeling pur. In Dubai bleibt AIDAbella über Nacht, sodass genügend Zeit ist, diese faszinierende Metropole kennenzulernen. Anschließend geht es durch den Suezkanal nonstop nach Mallorca. An Bord erwartet Sie ein exklusives Programm voller Highlights und Überraschungen. Spitzenköche und Barprofis sorgen für ein kulinarisches Feuerwerk.

Zu den erstmals buchbaren Highlights zählen auch die beiden neuen Südostasien-Routen mit AIDAbella im Winter 2017/2018. Sie führen in 14 Tagen nach Thailand, Malaysia und Singapur. Ganz viel Zeit zum Entdecken von Land und Leuten bietet sich den Gästen in Singapur und Bangkok, wo das Schiff über Nacht festmacht.

Ein absolutes Novum im Katalog ist die Weltreise von AIDAcara. Diese führt vom 17. Oktober 2017 bis zum 10. Februar 2018 in 116 Tagen zu 41 Häfen in 23 Ländern auf fünf Kontinenten. Von Hamburg aus nimmt AIDAcara Kurs auf Traumziele wie Rio de Janeiro, Buenos Aires und Ushuaia in Feuerland sowie Valparaiso, die Osterinseln, Tahiti, Moorea und Bora Bora. Weiter geht es nach Auckland (Neuseeland), Sydney (Australien), das Great Barrier Reef, Bali, Singapur und die Malediven. Diese einmalige Reise ist bereits ab 11.995 Euro pro Person (in der Innenkabine, inkl. Frühbucher-Plus-Ermäßigung) buchbar.

Früh buchen lohnt sich: Für die Reisen in der Sommersaison 2017 gelten bei Buchung bis 30. November 2016 zum AIDA Premium Tarif attraktive Frühbucher-Plus-Ermäßigungen, bei Reisen in der Wintersaison 2017/2018 bis 31. Mai 2017. Das Kontingent ist limitiert.

Buchungen sind im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de sowie im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 möglich.

